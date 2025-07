Bonne nouvelle pour les voitures électriques Volkswagen en Europe avec ces nouveaux chiffres

Après une année 2024 particulièrement difficile, le groupe Volkswagen repart de l’avant et voit ses ventes de voitures électriques augmenter fortement. Des chiffres qui sont cependant à prendre avec des pincettes.

Volkswagen ID.4

Si vous suivez l’actualité automobile, vous savez sans doute que l’année 2024 a été particulièrement difficile. Le marché a connu une forte chute des ventes, que ce soit des voitures thermiques et électriques. Et la grande majorité des constructeurs a été concerné, sauf quelques exceptions comme BYD. Ce fut par exemple le cas de Volkswagen, qui a payé un lourd tribut.

Des chiffres enfin en hausse

La firme avait vu ses immatriculations chuter drastiquement, et tout particulièrement celles de ses autos électriques. A tel point qu’elle avait dû annoncer des mesures difficiles, avec la fermeture de l’usine de Bruxelles et de nombreux licenciements. Mais voilà que les choses commencent tout doucement à s’améliorer pour la firme de Wolfsburg. On l’avait déjà vu au mois de mai, durant lequel le groupe allemand avait dominé les ventes d’autos électriques en Europe.

Une très bonne nouvelle pour ce dernier, qui commence enfin à mettre la tête hors de l’eau. Et ce n’est pas la seule preuve, comme le confirme un récent communiqué publié par l’entreprise. Ce dernier annonce une nouvelle réjouissante : des ventes de voitures électriques en hausse de 50 % au premier semestre 2025. Et cela en comparaison avec la même période en 2024. Au total, ce ne sont donc pas moins de 465 000 autos zéro-émission (à l’échappement) qui ont été livrées dans le monde entre janvier et juin 2025.

Volkswagen ID.3 Pure // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

A titre de comparaison, ce chiffre était de seulement 317 200 en 2024. Ainsi, la part de marché des véhicules électriques au sein du groupe est passé de 7 à 11 %. Et c’est tout particulièrement en Europe que les ventes se sont accélérées, avec une augmentation impressionnante de 89 %. A tel point que Volkswagen devient leader du VE sur le Vieux Continent, avec une part de marché de 28 %. Un succès porté notamment par le duo Volkswagen ID.4 et ID.5, comme l’indique un autre communiqué plus détaillé.

Ces deux autos ont cumulé 84 900 ventes, suivies par la Volkswagen ID.3 avec 60 700 unités écoulées. Sur la 3ème marche du podium, on retrouve ensuite l’Audi Q4 e-tron, avec 44 6000 ventes puis la Volkswagen ID.7 et ses 38 700 exemplaires. Skoda n’est pas en reste puisque son Enyaq a aussi rencontré un beau succès. Le SUV électrique a été vendu à 38 700 unités sur l’ensemble du premier semestre à travers le monde. Et ce n’est pas tout, car une autre voiture plaît aussi beaucoup.

Une bonne nouvelle à nuancer

Il s’agit du Skoda Elroq, qui a été vendu à 34 300 exemplaires depuis le début de l’année. Sur le seul mois de mai, le SUV électrique talonnait la Tesla Model Y en Europe, avec 9 222 immatriculations, contre 10 357 pour la star de la marque américaine. Et nul donte que les ventes devraient encore continuer à grimper pour ce nouveau venu, affiché en France à partir de 33 000 euros seulement. Cependant, tout n’est pas rose non plus au sein du groupe Volkswagen, et ce succès reste à prendre avec quelques pincettes.

En effet, et comme nous l’avions déjà évoqué dans un précédent article, la firme séduit surtout les entreprises. Ainsi, seulement 31 % des voitures électriques ont été vendues à des particuliers, toutes marques confondues au cours du 1er trimestre 2025.

La Volkswagen ID.7 est particulièrement concernée par ce phénomène, puisque sur 18 800 ventes, 16 000 ont été faites à des entreprises. Et c’est globalement la même chose pour plusieurs autres modèles. De plus, le groupe a aussi recours aux ventes tactiques, qui permettent de gonfler les ventes sans que les voitures ne soient réellement vendues.

Elles sont immatriculées puis utilisées comme autos de démonstration, avant d’être revendues à bas prix comme des occasions zéro kilomètre. Une technique aussi utilisée par certaines marques chinoises, qui leur avait valu de se faire taper sur les doigts par Pékin.

Enfin, si Volkswagen arrive à reprendre autant du poil de la bête, c’est aussi grâce à ses rabais particulièrement intéressants. Tous ses modèles les plus vendus ont profité de grosses remises au mois d’avril, incitant inévitablement les clients à craquer. Mais serait-ce encore le cas sans ces coups de pouce ?

Pour le plus curieux, si l’on compare à Tesla et BYD : sur les six premiers mois de l’année, BYD a déjà livré 1 023 381 voitures électriques, contre 720 809 unités pour Tesla et donc 465 000 voitures pour Volkswagen.