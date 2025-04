Excellente nouvelle pour les voitures électriques de Volkswagen en Europe

Volkswagen vient de publier ses résultats trimestriels, et une bonne nouvelle ressort pour la transition écologique : le troisième constructeur automobile mondial a doublé ses ventes de voitures électriques en Europe.

Volkswagen semble avoir hissé la grand voile pour revenir dans la course aux voitures électriques. Alors que les résultats de la marque de Wolfsburg étaient inquiétants au troisième trimestre 2024, ils sont devenus encourageants au premier trimestre 2025.

Volkswagen se rassure

La stratégie d’électrification du groupe Volkswagen semble enfin porter ses fruits. Le troisième constructeur mondial a lancé une multitude de modèles électriques ces dernières années, allant des véhicules familiaux aux sportives très haut de gamme, en passant par les utilitaires.

Avec cette dynamique, Volkswagen débute bien l’année 2025, puisque le constructeur allemand parvient à augmenter de 58,6 % ses ventes de voitures électriques à l’échelle mondiale sur le premier trimestre, comme on peut l’apprendre dans son communiqué de presse. En termes de chiffres, cela représente 216 800 véhicules électriques livrés entre janvier et mars 2025, contre 136 400 sur la même période en 2024.

Skoda Elroq

Et c’est en Europe que l’amélioration est la plus marquante. Les livraisons de voitures électriques du groupe Volkswagen y ont bondi de 112,6 % entre 2024 et 2025, passant de 74 400 à 158 100 unités.

À l’inverse, la chute se poursuit en Chine, avec une baisse de 37 % des livraisons de voitures électriques sur le premier trimestre – un marché désormais accaparé par les marques locales. Au global, les livraisons y reculent de 7 %, toutes motorisations confondues.

De quoi inquiéter Tesla ?

Mais attention, il faut noter que l’ensemble du groupe Volkswagen n’arrive pas encore à rivaliser avec Tesla en termes de volume de livraisons de voitures électriques.

En cumulant toutes les ventes de véhicules électriques du groupe Volkswagen (Volkswagen voitures particulières, utilitaires et bus, MAN, Scania, Skoda, Audi, Porsche et Seat/Cupra), les résultats restent inférieurs à ceux de Tesla.

Audi A6 Avant e-tron // Source : Tibo pour Audi France

Pourtant, on pourrait penser que la tourmente actuelle autour du constructeur américain offrirait à Volkswagen une opportunité de le dépasser. Mais dans les faits, le groupe VW a livré 216 800 véhicules, contre 336 681 ventes annoncées par Tesla avec seulement cinq modèles : les Tesla Model S, Model 3, Model X et Model Y, sans oublier le Cybertruck.

Les meilleures ventes électriques du groupe Volkswagen

Toutes les marques du groupe distribuant des véhicules électriques ont amélioré leurs ventes. Mais distinguons l’excellente progression de Porsche, qui enregistre une hausse de 326,4 %, grâce à l’arrivée du Macan électrique en concessions. Ce dernier représente à lui seul 14 200 des 18 400 livraisons de voitures électriques Porsche au premier trimestre. Cupra suit une dynamique similaire, avec la Born, rejointe en 2024 par le Tavascan.

Porsche Macan // Source : Tibo / Porsche France

Voici le top 10 des ventes de voitures électriques du groupe Volkswagen :

Volkswagen ID.4/ID.5 : 43 700 unités

Volkswagen ID.3 : 28 100 unités

Audi Q4 e-tron (version Sportback comprise) : 22 800 unités

Skoda Enyaq (version coupé comprise) : 20 200 unités

Volkswagen ID.7 (version Tourer comprise) : 19 100 unités

Audi Q6 e-tron (version Sportback comprise) : 16 000 unités

Porsche Macan : 14 200 unités

Volkswagen ID. Buzz (version Cargo comprise) : 12 700 unités

Cupra Born : 11 000 unités

Cupra Tavascan : 7 600 unités