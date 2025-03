Voici la solution de Volkswagen pour augmenter l’autonomie des voitures électriques en diminuant les prix et le poids

Volkswagen va utiliser de nouvelles batteries à format unifié dans ses voitures électriques sous peu. Bientôt prêtes pour une production de série, ces dernières offriront notamment une charge plus rapide et une meilleure autonomie, tout en baissant leurs prix.

Les voitures électriques possèdent de nombreux avantages. Elles sont par exemple moins polluantes, mais également plus rentables financièrement que les autos thermiques. Cependant, les automobilistes sont encore refroidis par certains aspects. Parmi eux, le prix ainsi que l’autonomie. Mais pas pour très longtemps.

Une nouvelle batterie innovante

En effet, on sait que les constructeurs multiplient les innovations afin de réduire les tarifs pour les clients, mais pas seulement. Ils font également tout ce qui est en leur possible pour faire évoluer les technologies autour de la batterie, pour offrir une charge plus rapide et une meilleure autonomie. Toutes les marques l’ont bien compris, dont Volkswagen.



La firme allemande travaille justement sur une technologie permettant d’améliorer ces points, via à sa start-up PowerCo, spécialisée dans la production de batteries. Le constructeur, relayé par le site GreenCarReports indique que ses prochaines voitures électriques bénéficieront d’une toute nouvelle technologie, avec une configuration de batterie inédite. Il s’agit de cellules à format unique intégrées dans le châssis. Pour mémoire, les modèles reposant sur la base MEB comme l’ID.4 possèdent des modules.

Volkswagen ID. Buzz GTX // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Ce qui ne sera plus le cas sur cette nouvelle batterie. De quoi gagner de la place et permettre d’installer plus de cellules. Ce qui aura pour effet d’augmenter l’autonomie. De plus, le poids sera également réduit, profitant là encore à ce point. Pour mémoire, la capacité des batteries des voitures électriques du groupe plafonne à 91 kWh sur l’ID.7 et l’ID. Buzz. Mais cela va changer, sans que Volkswagen ne donne plus de détails pour le moment. Il indique seulement qu’il existe un potentiel pour des packs au « contenu énergétique bien plus important ».

Nous en saurons plus lors du prochain salon de Munich, au mois de septembre 2025. Mais l’intérêt des cellules à format unifié, c’est qu’elles font toutes la même taille, et ce qu’il s’agisse de LFP (lithium – fer – phosphate) ou de NMC (nickel – manganèse – cobalt). Ce n’est pas tout, car cette solution permet aussi l’adoption de nouvelles chimies de batteries, comme l’accumulateur solide. D’ailleurs, un accord signé entre PowerCo et l’entreprise QuantumScape avait été récemment signé à ce sujet.

Un coût en baisse

Ce dernier va permettre notamment la production de 80 GWh de batteries solides au cours des prochaines années. Actuellement, ce sont déjà plus de 100 000 cellules qui ont été fabriquées et testées avec succès. Une nouvelle étape dans le développement des voitures électriques pour Volkswagen, qui espère remonter la pente. Car à l’heure actuelle, la situation reste toujours compliquée pour la firme. Celle-ci indique que l’avantage du format unifié, c’est qu’il sera possible d’offrir une chimie de batterie différente en fonction des modèles.

Et cela sans devoir modifier la structure de la batterie. Les autos d’entrées de gamme auront le droit à du LFP, moins cher à produire. Tandis que les modèles à grand volume opteront pour des packs à haute teneur en manganèse. L’intérêt de cette conception est donc de réduire les coûts, ce qui devrait finir par se répercuter sur le prix affiché pour les clients. C’est ce que confirme Michael Steiner, responsable recherche et développement du groupe allemand.

« Le format de cellule unifié construit selon notre propre norme technologique mondiale et uniforme sera la base d’économies d’échelle massives dans les systèmes de cellules et de batteries ». De plus, la recharge devrait également être plus rapide, grâce notamment à une meilleure gestion énergétique. Ce qui améliorera aussi la sécurité. Reste désormais quand la marque va proposer cette technologie sur ses voitures de série. On sait seulement que la nouvelle plateforme SSP devrait arriver en 2028, mais il faudra encore attendre pour voir débarquer les batteries à format unifié.