Skoda va augmenter l’autonomie de l’une des voitures électriques les plus vendues en Europe

L’année 2025 commencera sur les chapeaux de roue pour Skoda. Après le lancement du nouvel Elroq fin 2024, le constructeur tchèque va mettre à jour son SUV électrique Enyaq avec, au programme, une nouvelle face avant et un nouvel esprit plus baroudeur.

Skoda Enyaq RS // Source : Skoda

Tout s’accélère pour Skoda en matière d’électrique. Après avoir mieux fait que résister pendant plusieurs années avec l’Enyaq, le constructeur tchèque a lancé il y a quelques semaines l’Elroq, un SUV urbain électrique moins cher que ses principaux concurrents.

De quoi redonner un peu d’élan aux ventes électriques de Skoda, un élan qui se poursuivra en début d’année puisque la marque présentera le restylage de son Enyaq. Avant sa présentation, le constructeur nous donne un aperçu des principaux changements, avec notamment une nouvelle face avant, qui adopte les codes esthétiques vus récemment sur l’Elroq, et qui permettrait, selon Skoda, de gagner encore quelques précieux kilomètres en matière d’autonomie comme on peut le lire dans le communiqué de presse.

Subtiles évolutions

Au programme donc, la grande grille de calandre disparaît, remplacée par un élément noir plus fin. L’avantage de l’électrique, c’est que les calandres n’ont plus forcément lieu d’être. Le logo avec le fameux indien disparaît également pour un monogramme Skoda en toutes lettres et plus foncé pour contraster avec la couleur de la carrosserie.

Comme le montrent les images, le reste ne changera pas vraiment, avec simplement une nouvelle signature lumineuse pour les optiques arrière, tandis que de nouvelles jantes viendront garnir le catalogue, que ce soit pour le modèle classique ou bien l’Enyaq coupé.

L’un des croquis laisse imaginer l’arrivée potentielle d’une version baroudeuse, une finition « Scout » peut-être comme elle existait, il fut un temps sur l’Octavia. L’Enyaq pourrait donc avoir le droit à des éléments de protection supplémentaire avec des arches de roues en plastique, tout comme les bas de caisse, et le bas des boucliers. À confirmer.

La barre des 600 km d’autonomie atteinte ?

Techniquement, Skoda n’a rien confirmé en dehors d’autonomies un peu améliorées grâce à un travail sur l’aéro via la face avant. Le restylage pourrait aussi marquer le retour des versions d’entrée de gamme 60 avec la batterie de 58 kWh, elle qui a disparu du catalogue depuis quelques mois maintenant.

Actuellement, l’Enyaq est uniquement disponible en version 85 avec la grosse batterie de 77 kWh lui octroyant des autonomies comprises entre 510 et 580 km d’autonomie WLTP selon les versions (propulsion ou quatre roues motrices) et les finitions.

Cela permettra également d’alléger la facture, elle qui débute actuellement à 53 570 euros en version de base 85 et ainsi lui permettre de revenir sous le seuil des 47 000 euros pour être éligible au bonus en France en 2025.