Comment Mercedes pourrait augmenter l’autonomie de ses voitures électriques de 20 000 km par an « gratuitement »

Le constructeur allemand Mercedes vient de dévoiler une technologie surprenante, prenant la forme d’une peinture solaire. Appliquée sur une voiture électrique, elle permettrait de parcourir jusqu’à 20 000 kilomètres par an sans se recharger.

Si la recharge était il y a peu encore un sujet de crainte pour les futurs acheteurs de voitures électriques et une source de critiques pour ses détracteurs, ce n’est aujourd’hui plus vraiment le cas. En effet, les bornes de recharge sont de plus en plus nombreuses, mais pas seulement.

Une peinture innovante

En plus de pouvoir trouver une prise facilement et rapidement, ces dernières ont tendance à voir leur puissance grimper, ce qui permet de passer moins de temps à l’arrêt. En parallèle, les constructeurs travaillent pour trouver des moyens de rouler plus longtemps sans devoir s’arrêter. Une plus grande autonomie que l’on doit à des batteries plus grosses, mais aussi à une baisse de la consommation, qu’on peut atteindre par optimisation du Cx (coefficient de traînée).

D’autres solutions sont également explorées par certaines marques et entreprises, comme l’utilisation de l’énergie solaire. On pense par exemple à la start-up Lightyear, qui a finalement jeté l’éponge. Elle n’est cependant pas la seule à s’intéresser à notre étoile, car c’est aussi le cas de Mercedes-Benz. La firme allemande vient de publier un communiqué dans lequel elle détaille les nouvelles technologies sur lesquelles elle planche en ce moment pour le futur. Et l’une d’elles a tout particulièrement attiré notre attention.

Crédit : Mercedes

Il s’agit d’une peinture solaire, ou solar coating, qui pourrait changer la donne pour les voitures électriques de demain. Comment cela fonctionne-t-il ? En fait, c’est très simple. Il s’agit d’un revêtement à apposer sur le véhicule comme un vernis, qui intègre des milliers de cellules solaires. Celui-ci est plus fin qu’un cheveu, puisqu’il ne mesure que 5 micromètres d’épaisseur et ne pèse que 50 grammes par mètre carré. Si cela peut sembler insignifiant, ça a pourtant une importance capitale sur les autos électriques, pour lesquelles le poids est l’ennemi.

Selon les déclarations du constructeur, qui prépare sa nouvelle CLA électrique, le rendement des cellules solaires serait de 20 %. Cela peut sembler peu, mais cette technologie n’a absolument pas vocation à faire avancer seule la voiture. En fait, elle rappelle un peu le toit solaire du Fisker Ocean, par exemple. Chez Mercedes, cette peinture pourrait plutôt être décrite comme une sorte de prolongateur d’autonomie, faisant plutôt office de petit coup de pouce permettant d’espacer un peu plus les recharges.

Jusqu’à 20 000 kilomètres par an

Déjà étudiée pour les smartphones, cette technologie est tout de même particulièrement prometteuse. Selon la firme basée à Stuttgart, si cette peinture était appliquée sur toute la surface d’un SUV compact (soit environ 11 m²), elle permettrait de parcourir jusqu’à 20 000 kilomètres en une année. Ce qui équivaut à environ 1 600 kilomètres par mois. C’est assez impressionnant, même s’il faut tout de même apporter une petite nuance. Car il ne faut pas oublier que les cellules solaires ont besoin… de soleil.

Or, le taux d’ensoleillement n’est pas vraiment le même selon que l’on soit à Los Angeles ou en Allemagne. Ainsi, Mercedes estime que 62 % des trajets quotidiens d’un habitant de Stuttgart pourraient être réalisés grâce à l’énergie générée par cette peinture. En Californie, ce chiffre passerait à 100 %, et mieux encore, il y aurait également un surplus d’énergie. Cette dernière pourrait alors être réinjectée dans le réseau ou alimenter une maison, grâce à la charge bidirectionnelle.

Crédit : Mercedes

À noter également que les cellules photovoltaïques fonctionnent constamment. Ce qui signifie que même lorsque la voiture est à l’arrêt, par exemple si elle est garée en plein soleil, elle continuera à se recharger. Enfin, le constructeur précise un autre avantage de cette technologie : elle ne fait pas appel à des terres rares, qui sont difficiles à extraire, dans des conditions peu éthiques.

Reste désormais à savoir si cette peinture arrivera bientôt sur nos voitures électriques, et surtout, à quel prix. Le constructeur y travaille, mais aucune date n’a encore été annoncée pour le moment.