Mercedes se donne les moyens de battre la Tesla Model 3 avec sa prochaine voiture électrique

Attendue pour 2025, la nouvelle Mercedes CLA va passer à l’électrique et commence à se dévoiler tout doucement. Découvrez les premières informations sur la nouvelle voiture électrique conçue pour les longs trajets et qui rivalisera avec la Tesla Model 3.

L’étau se resserre sur les constructeurs automobiles, à mesure que l’interdiction des ventes de voitures thermiques en 2035 approche. Et ce n’est pas tout, car le gouvernement français vient à son tour de dévoiler ses objectifs d’électrification, puisqu’il souhaite atteindre les 66 % de voitures électriques d’ici à 2030. Et même si cela semble utopique, les marques vont devoir accroître leurs efforts.

Une toute nouvelle génération

Et bien sûr, toutes sont concernées, dont Mercedes. La firme possède heureusement déjà une gamme bien remplie, qui va de l’EQA à l’EQS en passant par les EQB et autres EQE. Mais ce n’est pas encore terminé, puisque la firme à l’étoile prépare encore plusieurs lancements au cours des prochaines années. On se rappelle notamment qu’elle avait annoncé l’arrivée d’une nouvelle génération de sa CLA, qui passera pour la première fois à l’électrique en 2025.

Et justement, voilà que le constructeur commence tout juste sa campagne de teasing. C’est ainsi qu’il vient de dévoiler de nouvelles informations sur sa future berline électrique, qui devrait notamment chasser sur les terres de la Tesla Model 3. À travers un communiqué et une vidéo, on aperçoit cette nouvelle venue, encore lourdement camouflée. Cependant, les feux sont désormais visibles et on note que ces derniers arborent une signature lumineuse inédite à LED. Ils semblent reliés entre eux par une bande rétro-éclairée, un peu comme sur l’EQS.

La silhouette se distingue par un toit particulièrement incliné, tout comme la lunette arrière, le tout donnant une impression de dynamisme. Mais il faudra attendre le retrait du camouflage pour en découvrir un peu plus. Malheureusement, on ne connaît pas non plus encore les dimensions de la berline électrique, qui semblent être assez généreuses au premier abord. Nul doute également que le Cx (coefficient de traînée) a été particulièrement optimisé, mais nous en saurons plus un peu plus tard. Pour mémoire, la Model 3 affiche 0.219.

Si la vidéo montre le PDG de Mercedes au volant, on ne voit en revanche rien du poste de conduite et du tableau de bord. Mais nul doute que ce dernier devrait faire la part belle aux écrans, comme sur tous les modèles de la marque allemande. Cependant, nous n’aurons sans doute pas le droit à l’immense Hyperscreen de 1,40 mètre de large, réservé aux véhicules les plus haut de gamme. La nouvelle CLA sera la première voiture de la marque à avoir la dernière version du système MB.OS, qui fait appel à l’intelligence artificielle.

Une transmission à deux rapports

Pour le moment, Mercedes ne donne pas de chiffres précis sur la fiche technique de sa voiture, qui hérite de certaines technologies issues du concept EQXX présenté en 2022. Parmi elles, une gestion particulière de l’énergie, qui permet de parcourir de très longues distances en effectuant seulement quelques recharges très courtes. Et la nouvelle CLA a justement réalisé un vrai tour de force en parcourant pas moins de 3 700 kilomètres en seulement 24 heures, avec des charges de 10 minutes seulement.

Si l’on ne sait pas encore quelle batterie sera installée sous son plancher, on sait qu’elle fera appel à une architecture 800 volts, qui permet une recharge particulièrement rapide, avec des puissances élevées, atteignant ici les 300 kW. De quoi récupérer 400 kilomètres en 15 minutes seulement.

Une technologie que l’on retrouve notamment sur la Porsche Taycan, et ce n’est d’ailleurs pas la seule. En effet, le constructeur allemand nous informe également que sa nouvelle berline sera dotée d’une transmission à deux rapports. De quoi améliorer les performances, notamment à haute vitesse.

Pour l’heure, il faudra se contenter de ces informations puisque la nouvelle Mercedes CLA sera officiellement dévoilée au printemps prochain. Et plus précisément au mois de mars. Elle sera par la suite épaulée par un SUV électrique avec qui elle partagera sa nouvelle plateforme MMA, dont la production est prévue pour la fin de l’année prochaine. Bien sûr, les prix ne sont pas encore connus pour la berline, qui devrait démarrer sa commercialisation en 2025 également.