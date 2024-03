Plus de 1000 km d’autonomie sous 30°C : cette voiture électrique de Mercedes frappe un grand coup

Le concept Mercedes-Benz EQXX vient de battre un nouveau record de consommation et d'autonomie. La voiture électrique a en effet parcouru plus de 1 000 kilomètres en une seule charge, avec une moyenne de seulement 7,4 kWh/100 km. Le tout avec des températures très exigeantes.

L’autonomie des voitures électriques pose encore un gros soucis à de nombreux automobilistes. Beaucoup craignent d’en manquer et font donc l’impasse sur cette motorisation pour l’instant. Ce qui est pourtant un raisonnement erroné.

Un nouveau record

Cependant, si de plus en plus de constructeurs misent notamment sur la charge rapide, ils souhaitent aussi trouver des moyens d’accroître l’autonomie. Cela passe par plusieurs moyens, comme de plus grosses batteries, ce qui possède cependant de nombreux inconvénients. Outre le poids en hausse, et donc la consommation, cela nécessite aussi plus de matières premières coûteuses. Une autre solution consiste à optimiser l’aérodynamisme, en abaissant au maximum le Cx (coefficient de trainée).

C’est ce qu’a choisi Mercedes-Benz avec son concept Vision EQXX, qui fut dévoilé pour la toute première fois en 2022 au CES de Las Vegas. En avril de la même année, il avait battu un premier record en parcourant 1 000 kilomètres en une seule charge. Puis, en juin, il avait réussi à aller jusqu’à 1 200 kilomètres avec sa batterie de 100 kWh. Mais la voiture électrique très prometteuse ne s’arrête pas là. Voilà qu’elle vient de réaliser une nouvelle performance très intéressante.

Dans un communiqué, Mercedes annonce que son concept-car, totalement opérationnel, a cette fois-ci roulé pas moins de 1 010 kilomètres dans le désert d’Arabie. Un parcours qui a démarré au Mercedes-Benz Center de Riyad, en Arabie saoudite à 4h15 du matin, et qui s’est terminé à Dubaï à 19h57. Au départ, la batterie était totalement pleine, et il restait encore 309 kilomètres d’autonomie lorsque le véhicule est arrivé à sa destination. Le tout bien sûr, sans n’avoir réalisé aucune charge.

En théorie, le concept aurait pu rouler plus de 1 400 kilomètres sans faire la moindre pause. À noter également que le parcours était très varié, puisqu’il comprenait des zones urbaines et suburbaines avec une circulation dense ainsi que de longues sections d’autoroutes. Or, on sait que rouler plus vite augmente également la consommation des voitures électriques.

Une consommation très basse

Justement, il est indispensable de parler de cette dernière, car c’est en grande partie grâce à elle que le concept a battu son record. En effet, Mercedes annonce que sa Vision EQXX a affiché une moyenne de seulement 7,4 kWh aux 100 kilomètres, contre 8,7 kWh lors de son premier record. Le constructeur rappelle que cela équivaut à environ 0,9 l/100 km pour une voiture dotée d’un moteur thermique. Ce qui est tout simplement bluffant !

Et cette incroyable performance, on la doit notamment au Cx de la sportive, affiché à seulement 0,17. À titre de comparaison, la Mercedes EQS qui est l’une des voitures de série les plus aérodynamiques du marché est affichée à 0,20. Mais ce n’est pas tout, car le concept profite aussi de nombreux éléments techniques qui permettent d’améliorer la gestion de l’énergie. Parmi eux, une pompe à chaleur, particulièrement utile sur de très longs trajets comme c’est le cas ici.

Le véhicule est aussi doté d’un toit solaire, qui a permis de récupérer 1,8 kWh d’énergie et d’augmenter l’autonomie de 24 kilomètres au total. De nombreux capteurs ont aussi permis d’analyser la direction de la lumière solaire ainsi que la température, alors que celle-ci atteignait les 34°C. Mercedes précise que la climatisation fonctionnait durant tout le test, mais qu’elle n’a pas fait grimper la consommation de la voiture.

Si la Mercedes Vision EQXX ne sera pas vendue telle qu’elle, elle joue le rôle de laboratoire pour les futures voitures de la marque. Par exemple, sa pompe à chaleur est intégrée dans le concept CLA qui fut dévoilé l’an dernier au salon de Munich, et qui aboutira à une voiture de série courant 2024.