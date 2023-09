Mercedes dévoile la CLA électrique du futur avec une autonomie XXL et une recharge ultra-rapide

La grande messe de l’automobile de l'IAA Mobility vient de nous dévoiler un aperçu de ce que Mercedes envisage pour son CLA. Un prototype quasi-prêt à la production a été présenté, regorgeant de technologies futuristes et d'un design éblouissant.

La première chose qui nous frappe, c’est cette utilisation innovante de la plateforme MMA, abréviation de Mercedes-Benz Modular Architecture. Conçue d’abord pour l’électrique, mais pas exclusivement, elle devrait offrir de belles performances.

Cela permettrait d’atteindre une autonomie de plus de 750 kilomètres (selon le cycle WLTP) avec une consommation étonnamment basse de 12 kWh aux 100 kilomètres (on ne demande qu’à y croire), sans oublier une technologie de 800 volts pour la recharge. Travailler avec une technologie de 800 volts permet à Mercedes de certifier que sa voiture récupèrera 400 km en seulement 15 minutes.

Design futuriste : c’est beau

Au-delà de la prouesse technique, c’est le design du Concept CLA Class qui interpelle. Ses dimensions sont impressionnantes : 4,74 mètres de long, soit une augmentation de cinq centimètres par rapport au modèle actuel, et 1,95 mètre de largeur. Et c’est sans parler de ses éléments esthétiques révolutionnaires.

Les 274 étoiles 3D qui performent la face avant, alliées à un éclairage audacieux, lui confèrent une aura digne des voitures de science-fiction. Ces étoiles lumineuses sont encore plus présentes avec les 1584 étoiles qui ornent les jantes de 21 pouces et les 652 autres étoiles qui parsèment le toit en verre.

L’intérieur n’est pas en reste avec une pléthore d’étoiles qui, combinées au cuir argenté, donnent l’impression d’être à l’intérieur d’une boule disco. Bien que ce cuir soit naturellement tanné avec des écorces de grains de café, sa provenance animale en 2023 peut sembler quelque peu déplacée.

Toutefois, il est précisé que le respect du bien-être animal a été assuré et que le cuir a été traité de façon éco-responsable. C’est plutôt amusant de lire de telles affirmations en 2023, étant donné l’évolution des attentes en matière d’éthique et de durabilité.

Le cockpit épuré est dominé par le MBUX Superscreen, qui semble flotter à travers la largeur du véhicule, fusionnant l’analogique et le numérique dans une démarche que Mercedes qualifie d’hyperanalogique.

Mercedes Concept CLA // Source : Mercedes Mercedes Concept CLA // Source : Mercedes Mercedes Concept CLA // Source : Mercedes Mercedes Concept CLA // Source : Mercedes Mercedes Concept CLA // Source : Mercedes Mercedes Concept CLA // Source : Mercedes Mercedes Concept CLA // Source : Mercedes Mercedes Concept CLA // Source : Mercedes Mercedes Concept CLA // Source : Mercedes Mercedes Concept CLA // Source : Mercedes Mercedes Concept CLA // Source : Mercedes

Vers une nouvelle ère avec le MB.OS et le MB.EDU

L’introduction du nouveau système d’exploitation MB.OS, propulsé par une puce de Nvidia, est sans doute l’une des avancées les plus prometteuses. Avec l’IA et l’apprentissage automatique, il est conçu pour redéfinir le divertissement embarqué chez Mercedes et sera introduit pour la première fois sur la plateforme MMA dès 2024.

MB.EDU, ou Electric Drive Unit, est tout aussi novateur. Bénéficiant de l’expertise de la Vision EQXX, il affiche un rendement élevé de 93 %. La voiture électrique elle-même promet également des performances impressionnantes, se rapprochant des performances du Vision EQXX.

Bien que le design du Concept Classe CLA puisse être modifié d’ici son lancement en 2024, il est clair que Mercedes veut se frotter à Tesla avec cette annonce. La plateforme MMA, le nouveau système d’exploitation MB.OS et les avancées en matière de design et de technologie promettent de faire du prochain CLA un véritable challenger.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).