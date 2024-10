Mercedes va bientôt lancer une prometteuse voiture électrique : voici sa date de présentation

En 2025, Mercedes va lancer une nouvelle génération de voitures électriques avec l’introduction du CLA. On en sait plus sur ce nouveau modèle très prometteur, et notamment sa date de présentation.

Si Mercedes-Benz possède actuellement une gamme plutôt fournie de voitures électriques, la décision est actée : la marque va abandonner l’appellation EQ pour ces modèles. Ce n’est plus vraiment une surprise, puisque le Classe G électrique n’a pas adopté le nom EQG comme on l’attendait, mais G 580 EQ.

Il s’agit d’un premier signe de l’abandon de la désignation EQ pour un modèle 100 % électrique – Volkswagen semble d’ailleurs également suivre ce chemin. Dès 2025, les Mercedes électriques auront donc un nom classique, à commencer par le prochain CLA. Voici tout ce que nous savons sur la future berline élancée et électrique de Mercedes.

Une toute nouvelle plateforme modulaire

Pour cette nouvelle CLA, Mercedes développe une nouvelle plateforme dénommée MMA. Rien à voir avec les sports de combat désignant le Mixed Martial Arts ou la compagnie d’assurance : l’acronyme MMA signifie « Mercedes-Benz Modular Architecture ».

Cette plateforme est pensée pour les voitures électriques, mais elle ne s’y limite pas. Elle pourra aussi servir pour des versions utilisant des moteurs thermiques. Le prochain CLA devrait donc être électrique, mais aussi hybride, et pourquoi pas thermique. Une diversité de motorisations permettant à Mercedes de combler divers besoins avec un seul modèle et différents marchés, plus ou moins adaptés aux voitures électriques.

Vers une autonomie record ?

Connaissant déjà l’autonomie de l’EQE et de l’EQS berline, qui peut titiller les 800 km avec l’EQS 450+, il n’est pas déraisonnable d’attendre une grande autonomie de la prochaine CLA.

D’autant plus que le concept-car qui nous a été présenté montre une voiture très aérodynamique. Mercedes promet déjà plus de 750 km d’autonomie selon le cycle WLTP et une consommation WLTP inférieure à 12 kWh/100 km. Le travail sur la gestion énergétique du concept EQXX semble avoir profité à la CLA.

De plus, le constructeur à l’étoile précise que ce CLA utilisera une architecture 800 volts. Cela lui permet d’accepter du courant à 300 kW pour récupérer jusqu’à 400 km en 15 minutes de recharge. La pompe à chaleur a été améliorée pour réduire son impact sur la consommation d’électricité.

Présentation au printemps prochain

Lors d’une conférence de presse sur l’électromobilité au sein de la gamme Mercedes, le constructeur à l’étoile nous a donné une date de présentation pour la berline coupée électrique : le printemps 2025, et plus précisément le mois de mars, sera le moment de la présentation officielle de la Mercedes CLA berline.

La famille CLA au complet // Source : Mercedes-Benz

Une berline qui devrait rapidement être rejointe par un SUV, reprenant la plateforme MMA et ses avantages, qui devrait sortir des chaînes de production en octobre 2025. Voilà de quoi repositionner Mercedes-Benz face à la concurrence de BMW, qui vend ses voitures électriques comme des petits pains, ou encore les marques émergentes, comme Tesla, Polestar ou Zeekr.