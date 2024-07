La Golf électrique, nouveau dommage collatéral des déboires de Volkswagen

Alors que son best-seller, la Golf, devait passer à l'électrique en 2027 avec la présentation de la neuvième génération, Volkswagen rencontre encore des problèmes liés à sa future plateforme et aux logiciels. La future Golf électrique aurait du retard, beaucoup de retard même.

Volkswagen et la voiture électrique, ce n’est pas ce que l’on peut appeler une transition facile. Même si la gamme électrique du constructeur est aujourd’hui l’une des plus étoffées du marché, les ventes ne sont pas forcément au rendez-vous. La faute à plusieurs facteurs, notamment des prix élevés, une baisse des subventions, un contexte économique et géopolitique compliqué, mais aussi, sans doute, une certaine confusion dans la gamme.

Volkswagen compte d’ailleurs bien régler cela et miser davantage sur les modèles qui ont fait son succès, comme la Golf, la Polo et la Tiguan, pour sa prochaine génération de voitures électriques. Ainsi, à terme, la gamme ID. pourrait disparaître aussi vite qu’elle est apparue, tout comme le blason GTX qui ne pourra résister face à l’aura du label GTI ou R.

Du retard à l’allumage pour la Golf électrique

La Golf justement, nous en sommes à la huitième génération, une huitième génération qui vient d’avoir le droit à un petit restylage. Il lui reste donc entre trois et quatre ans de carrière avant de laisser sa place à la neuvième. Celle-ci sera 100 % électrique, mais elle mettra un peu plus de temps à arriver.

En effet, selon des informations du magazine Manager Magazin, le lancement des modèles Volkswagen basés sur la plateforme SSP (Scalable Systems Platform) sera retardé et il faudra patienter jusqu’en 2029. Ce report concerne particulièrement les modèles de la firme de Wolfsburg, mais affecte également certains modèles d’Audi. La décision aurait été prise par le conseil d’administration du groupe le 2 juillet dernier.

Le report de la prochaine génération de Golf, basée sur la SSP, serait de 15 mois, alors qu’un grand SUV électrique nommé T-Sport ne sera lancé qu’en 2031, soit trois ans après la date prévue initialement

Ce retard pourrait représenter un revers important pour Oliver Blume, le PDG du groupe, et Thomas Schäfer, patron de la marque Volkswagen puisque Thomas Schäfer avait annoncé lors d’un événement en juin 2023 que le lancement de la plateforme SSP était prévu pour 2028.

Quelles sont les raisons du retard ?

Le retard serait principalement dû à des problèmes logiciels (encore). Les véhicules basés sur la plateforme SSP sont censés utiliser le système E3 2.0 développé par Cariad, l’unité logicielle du groupe.

Cependant, l’architecture logicielle est tellement en retard que le lancement des modèles sur le marché à des intervalles rapprochés semble impossible. Pour pallier ces retards, Volkswagen a signé un accord de coopération avec Rivian fin juin.

En attendant le lancement retardé de la SSP, Volkswagen continue de développer l’actuelle plateforme MEB pour la transformer en MEB+. Les premiers modèles MEB+ devraient arriver en 2026, et cette plateforme devra être rentable sur une période plus longue pour compenser le retard de la SSP.