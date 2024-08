Tesla est en perte de vitesse sur la voiture électrique en Europe : la preuve avec BMW et son exploit historique

Avec plus de 9 000 exemplaires immatriculés en Europe au mois de juillet, la Tesla Model Y reste leader de la voiture électrique. Mais la marque doit rester sur ses gardes, face au Volvo EX30 qui est prêt à en découdre. Mais surtout, BMW réussi à faire mieux que Tesla, pour la première fois de l’histoire des voitures électriques en Europe.

Tesla Model Y // Source : Tesla

Malgré la concurrence de plus en plus forte de la part des constructeurs chinoise, Tesla reste encore et toujours le leader de la voiture électrique dans le monde. Et la firme ne compte pas en rester là, bien au contraire.

Tesla encore en tête

Si le Robotaxi se fait encore attendre, de même que le Roadster, la firme continue d’inonder le marché avec ses Model 3 et Model Y, dont le prix a encore une fois été réduit au mois de juillet en France. De quoi rester encore en tête des ventes, devant son rival BYD qui multiplie les lancements en Europe. Mais en regardant les chiffres publiés par le cabinet Jato concernant le mois de juillet, la firme d’Elon Musk reste encore et toujours en tête.

Si elle n’est plus en première place au classement global, dominé par la Dacia Sandero, elle domine cependant celui des ventes de voitures électriques. En effet, le SUV a été vendu à 9 544 exemplaires au cours du mois dernier. Cependant, il enregistre tout de même une petite chute de 16 % par rapport à la même période l’an dernier, et ce alors que les immatriculations du constructeur ont baissé en Europe depuis le début de l’année. De son côté, la Model 3 est un peu à la traîne.

Tesla Model 3

Et pour cause, la berline électrique se place au pied du podium, en 4ème position, avec 4 694 unités écoulées, ce qui représente une dégringolade de 17 %. Alors que la concurrence est particulièrement forte, avec l’arrivée de nombreux modèles chinois, tandis que d’autres devraient encore débarquer un peu plus tard. Quoi qu’il en soit, Tesla doit rester sur ses gardes, et ce n’est pas une surprise. Un peu plus tôt, les experts avaient prédit que les prochaines années seraient particulièrement difficiles.

À cause de la concurrence venue de l’Empire du Milieu, mais pas que. En effet, il faut également savoir que la Model 3 n’est plus éligible au bonus écologique de 4 000 euros, en raison de sa production en Chine, tandis que la Model Y y a encore le droit. Car pour rappel, ce dernier est assemblé au sein de la Gigafactory de Berlin, en Allemagne. Il devrait donc également échapper à la hausse des droits de douane sur les voitures électriques venues de l’Empire du Milieu.

Une concurrence accrue

Quoi qu’il en soit, Tesla ne doit pas se reposer sur ses acquis, car la rivalité est plus forte que jamais sur le marché de la voiture électrique. Le Volvo EX30, que nous avons récemment essayé talonne le constructeur américain, avec pas moins de 6 573 unités vendues. Si ce dernier est produit en Chine, il devrait bientôt être assemblé en Belgique, ce qui lui permettrait notamment de bénéficier du bonus écologique, et donc d’être plus intéressant financièrement pour les clients.

Pour mémoire, il démarre actuellement à partir de 39 100 euros sans aucune aide de l’État. Sur la 3ème marche du podium, nous retrouvons la Volkswagen ID.4, qui a été vendue à 5 295 exemplaires, avec cependant une chute de 40 % par rapport à l’an dernier. Le tout dans un contexte tendu pour le constructeur, numéro 3 mondial, qui a toujours beaucoup de mal à écouler ses voitures électriques. Plus bas, la 5ème position est occupée par le Skoda Enyaq (3 346 exemplaires) et le BMW iX1 (4 305 exemplaires), qui connaît une belle hausse de 25 %.

Surtout, si l’on prend en compte les ventes de chaque marque, c’est BMW qui a vendu le plus de voitures électriques en Europe en juillet. C’est la 1ère fois que le groupe allemand passe devant Tesla sur le Vieux-Continent.

Globalement, la demande en voitures électriques a chuté au cours du mois de juillet, avec une part de marché passant de 14,6 % l’an dernier à 13,5 % en 2024. Ainsi, 139 300 unités ont été vendues le mois dernier, soit une baisse de 6 % par rapport à l’année passée. En cause notamment, la disparition des aides à l’achat, puisque de nombreux automobilistes trouvent que cette motorisation reste encore trop chère, malgré les baisses de prix. Mais ces derniers devraient encore continuer à chuter au cours des prochaines années.

Ventes de voitures électriques en Europe en juillet 2024

Modèle Immatriculations Tesla Model Y 9 544 Volvo EX30 6 573 Volkswagen ID.4 5 295 Tesla Model 3 4 694 Skoda Enyaq 4 346 BMW iX1 4 305 BMW i4 4 198 Audi Q4 3 979 MG4 3 966 Cupra Born 3 863