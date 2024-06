« Les prochaines années seront vraiment difficiles » : voici le plan de Volvo pour éviter les frais de douanes de ses voitures électriques

Alors que l’Europe et les États-Unis multiplient les mesures contre les voitures produites en Chine, certains constructeurs se retrouvent en difficulté. C’est notamment le cas de Volvo, qui assemble son nouvel EX30 dans l’Empire du Milieu. Mais cela est en train de changer.

Les voitures chinoises arrivent en force sur le marché automobile mondial, et cela ne plaît pas vraiment aux grandes instances européennes. Outre une série de mesures, Bruxelles a aussi ouvert une enquête pour concurrence déloyale quelques mois plus tôt.

Une production européenne

Mais ce n’est pas tout, car la Commission a également pris la décision d’augmenter drastiquement les droits de douane pour les voitures produites en Chine. Le but ? Faire grimper les prix et donc réduire la demande, et par conséquent les importations chez nous. Mais cela pose quelques soucis à des marques européennes qui produisent des voitures dans l’Empire du Milieu et qui se retrouvent lésées. C’est notamment le cas de Volvo, qui assemble son nouvel EX30 en Chine.

Déjà privé de bonus en France, le petit SUV que nous avions essayé un peu plus tôt dans l’année doit faire face à des droits de douane en forte hausse. Le constructeur suédois a pris la décision de produire son dernier-né ainsi que son grand EX90 en Belgique, pour éviter ces frais trop élevés. D’autant plus que les États-Unis ont aussi décidé de serrer la vis afin de contrer l’invasion des constructeurs chinois sur leur territoire.

En effet, outre la mise en place de l’Inflation Reduction Act (IRA), qui permet de profiter d’une réduction d’impôt pour l’achat d’une voiture électrique produite aux USA, le gouvernement va aussi faire grimper les droits de douane. Et là-bas, on ne parle pas de 38 % comme en Europe pour certains constructeurs, mais de 100 %. Cela veut tout simplement dire que le montant des droits sera aussi élevé que le prix total de la voiture. Cette mesure ne concerne que les voitures qui sont produites en Chine.

Ainsi et comme l’explique le site Automotive News Europe, Volvo pourrait tout simplement faire le choix d’exporter son EX30 depuis la Belgique plutôt que depuis l’Empire du Milieu. Une solution en apparence simple et surtout très maline, qui permet de contourner cette mesure et d’éviter la hausse des droits de douane. Ce qui permet de ne pas avoir à faire grimper le prix du véhicule, ce qui aurait inévitablement engendré une baisse des ventes. Surtout face à une Tesla Model Y fabriquée sur place.

Un prix abordable

Car c’est justement là tout l’intérêt du petit SUV compact, rival de la Peugeot e-2008 et de la Renault Mégane E-Tech : son prix. En France, ce dernier est actuellement affiché à partir de 39 100 euros mais il n’est plus éligible au bonus écologique de 4 000 euros, contrairement à ses rivaux qui sont quand à eux produits en Europe. Aux États-Unis, la voiture démarre à partir de 34 950 dollars, ce qui en fait l’une des autos électriques les moins chères là-bas.

Cependant, ce changement de lieu de production ne se fera pas du jour au lendemain, bien évidemment. Et pour cause, l’usine de Gand située en Belgique ne devrait pas accueillir l’assemblage du SUV électrique avant l’année prochaine. Mais on ne sait pas encore avec précision quelle sera la date exacte. Cette évolution devrait permettre à Volvo de rester dans la course, puisqu’à partir du 4 juillet prochain, les voitures du groupe Geely seront soumises à des droits de douane atteignant les 20 %.

Si une partie pourrait être prise en charge par le constructeur, qui pourrait rogner sur ses marges, une autre partie devrait logiquement se répercuter sur le prix de vente aux clients. Actuellement, le Volvo EX30 est assemblé à Xi’an et se décline en plusieurs versions à un ou deux moteurs et allant jusqu’à 428 chevaux. Le SUV est équipé des batteries LFP (lithium – fer – phosphate) et NMC (nickel – manganèse – cobalt) lui permettant d’afficher une autonomie maximale de 480 kilomètres selon le cycle WLTP.