Coup de tonnerre pour le prix de certaines voitures électriques avec cette décision forte de l’Europe

C'était pressenti, et l'annonce vient de tomber : suite à une enquête sur des subventions du gouvernement chinois envers les constructeurs nationaux pour faire baisser les prix de leurs voitures électriques, l'Union européenne a décidé de faire monter les frais de douane des voitures électriques produites en Chine jusqu'à 38,1 %.

Mise à jour du 12 juin 2024 à 12h24 : la Commission européenne vient de rendre son verdict comme on peut le lire dans le communiqué de presse. Les taux d’imposition vont dépendre des constructeurs : 17,4 % pour BYD, 20 % pour Geely (Zeekr, Volvo, Lotus, Polestar, etc.) et 38,1 % pour SAIC (MG, IM Motors). Les autres constructeurs chinois qui ont participé à l’enquête de la Commission auront un taux de 21 %. Pour ceux qui n’ont pas coopéré, le taux atteindra 38,1 %.

Pour Tesla, la Commission annonce qu’un taux individualisé sera calculé. Il devrait être annoncé plus tard.

Mise à jour du 12 juin 2024 11h27 : d’après The Guardian, la Commission devrait augmenter les droits de douane sur « les quatre plus grands fabricants chinois » jusqu’à 25 %, en plus « d’imposer deux niveaux supplémentaires à d’autres producteurs » – sans plus d’informations pour le moment. Nous vous tiendrons informés.

Article original : Les bruits de couloir devenaient de plus en plus insistants, mais ça y est : aujourd’hui, mercredi 12 juin 2024, l’Union Européenne devrait annoncer une hausse des frais de douane pour les voitures électriques produites en Chine, passant de 10 à 25 %.

L’information du Financial Times, relayée par Automotive News, semble donc être la concrétisation de l’enquête européenne sur de supposées subventions du gouvernement chinois, visant à faire baisser artificiellement le prix des voitures électriques des constructeurs nationaux.

Une hausse à 25 %

L’Europe semble donc suivre les États-Unis, dont le gouvernement Biden a récemment annoncé monter les frais de douane pour ces voitures à 100 %. L’UE devrait se « contenter » d’une hausse à 25 %, contre 10 % actuellement.

Une manœuvre qui devrait être très rapide, puisque cette hausse devrait s’appliquer dès juillet. Cela s’appliquera donc aux voitures électriques chinoises (comme MG ou BYD), mais également aux voitures produites en Chine. Le Volvo EX30, la Mini Cooper, la Tesla Model 3 ou encore la Dacia Spring sont donc concernés par cette hausse.

À quoi s’attendre ?

La Chine n’est évidemment pas très contente. Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré en retour que le gouvernement chinois prendrait toutes les mesures nécessaires pour « défendre fermement » ses droits et intérêts légitimes.

Et elle a les moyens d’y arriver. La Chine reste un marché important pour les constructeurs européens, surtout allemands, et elle pourrait assez logiquement faire monter à son tour les frais de douane pour ces voitures importées. N’oublions pas non plus les batteries, dont la production actuelle est quasi entièrement contrôlée par la Chine (notamment via les deux leaders du secteur, BYD et CATL).

Enfin, ne sous-estimons pas la force de frappe et l’agilité des constructeurs chinois. En début d’année, MG avait immédiatement réagi à la perte du bonus écologique français en baissant les prix de ses voitures électriques d’un montant similaire.

Cela pourrait toutefois inciter les acteurs chinois à s’implanter davantage en Europe. Les projets d’usine, aussi bien de production de voitures (comme BYD en Hongrie) que de batteries sont légion, tandis que Volvo et Mini, par exemple, ont d’ores et déjà annoncé un rapatriement en Europe de la production de leurs voitures électriques actuellement produites en Chine. À suivre, donc.