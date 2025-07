Les ventes explosent pour Leapmotor, la pépite chinoise de Stellantis

Entrée dans le giron du groupe Stellantis en 2024, le constructeur chinois Leapmotor cartonne dans le monde entier. Spécialisée dans les voitures électriques, la marque a battu un record.

Leapmotor C10

Les constructeurs chinois prennent de plus en plus de place sur le marché automobile. Car non contents de vendre leurs voitures dans leur pays natal, ils veulent désormais s’attaquer au reste du monde. Et tout particulièrement à l’Europe, qu’ils ont en ligne de mire depuis quelques temps déjà.

Un grand succès pour Leapmotor

On pense bien évidemment à MG, mais aussi à BYD, qui avait même dépassé Tesla sur le Vieux Continent au mois d’avril. Sans oublier Xpeng, ainsi que Nio, qui va notamment lancer sa petite Firefly un peu partout en Europe. Sauf en France. Mais une autre marque, un peu plus discrète pour le moment commence à se faire une belle place chez nous. Il s’agit de Leapmotor. Fondée en 2015, elle est entrée dans le giron du groupe Stellantis dans le courant de l’année 2024.

Elle bénéficie du soutien du groupe franco-italien, qui a investi pas moins de 1,5 milliard d’euros, en faisant l’acquisition de 20 % de l’entreprise chinoise. Un changement qui a marqué la création d’une co-entreprise entre les deux sociétés, qui a notamment débouché sur la distibution en Europe de certains modèles de Leapmotor. Citons notamment la petite T03 que nous avions pu essayer de même que le C10 et le B10. Ce dernier avait été présenté lors du Mondial de l’auto de Paris au mois d’octobre 2024.

Leapmotor C10 // Source : Leapmotor

Et si la marque reste encore relativement méconnue, elle se développe pourtant très bien. Et surtout, elle rencontre un très franc succès à travers le monde. C’est ce que confirment les chiffres annonçés par le site Car News China. Leapmotor a battu son propre record de ventes en juin 2025, avec pas moins de 46 006 unités écoulés dans le monde entier. C’est ainsi qu’elle a passé le cap des 800 000 véhicules livrés depuis ses débuts il y a dix ans le 18 juin dernier.

Sur une année complète, Leapmotor serait donc capable de livrer environ 500 000 voitures, ce qui est assez colossal pour un constructeur de voitures électriques.

A noter que le constructeur ne propose que des voitures 100 % électriques, même si certains modèles sont aussi disponibles avec un prolongateur d’autonomie. C’est notamment le cas du C10 REEV, que nous avions pu essayer. Une chose est sûre, les autos de la marque plaisent énormément, et ce fut tout particulièrement le cas au mois de juin. Sur cette période, Leapmotor a vu ses ventes grimper de 6,52 % par rapport au mois de mai 2025. Et ce n’est pas tout, bien au contraire.

Une montée en puissance qui se poursuit

Car entre juin 2024 et juin 2025, la marque a fait grimper de 138,65 % ses immatriculations mondiales. Et rien que sur le premier trimestre 2025, Leapmotor a écoulé pas moins de 221 664 autos. A noter que ces chiffres concernent la Chine, son pays natal, mais également tous les autres marchés où le constructeur est présent. Cependant, ce dernier n’a pas précisé la part des ventes à l’étranger pour le moment pour le premier trimestre 2025. On sait tout de même qu’il a exporté 17 200 véhicules entre janvier et mai, sans plus de détails.

Car News China rappelle que la firme a vendu pas moins de 293 700 autos sur l’ensemble de l’année 2024. Et cela notamment grâce au lancement du SUV B10 et aux C10 et C16. Et désormais, la marque chinoise basée à Hangzhou veut aller encore plus loin. Et pour cause, elle prévoit de vendre entre 500 000 et 600 000 autos au cours de l’année 2025. Pour cela, elle va notamment miser sur l’arrivée de sa berline B01, qui chassera sur les terres de la Tesla Model 3.

Crédit : Leapmotor

De plus, Leapmotor continue d’investir massivement en Europe, où elle produit certaines de ses voitures électriques. Elle veut implanter plus de 700 showroom sur ses principaux marchés importateurs, alors qu’elle en possède déjà 400 répartis dans 13 pays, dont la France. Le prochain lancement est désormais le B10, qui sera commercialisé sous peu sur le Vieux Continent. Et nul doute qu’il devrait faire son arrivée sur notre territoire sous peu. Mais la date n’a pas encore été précisée par le constructeur chinois.