Cette voiture électrique chinoise qui arrivera en Europe grâce à Stellantis devient encore plus intéressante

Dévoilé en avril 2024 lors du salon de Pékin, le nouveau Leapmotor C16 s’offre désormais une nouvelle version. La voiture électrique se décline en une variante cinq places, au coffre plus spacieux.

Leapmotor C16 // Source : Leapmotor

Leapmotor n’est pas encore très connue en France, même si elle est déjà présente chez nous depuis un petit bout de temps déjà. Elle commercialisait déjà en 2023 sa citadine, la petite T03 que nous avions pu essayer. Mais depuis son passage dans le giron du groupe Stellantis, la marque a fortement accéléré en Europe.

Une nouvelle variante plus spacieuse

Elle avait notamment profité du Mondial de l’auto de Paris pour lever le voile sur son nouveau SUV électrique, le B10. Ce n’est pas tout, car elle commercialise aussi le C10 chez nous, dans sa version 100 % électrique et à prolongateur d’autonomie (REEV) que nous avions eu à l’essai. En Chine, le constructeur poursuit aussi le développement de son catalogue. C’est ainsi qu’il avait présenté en avril 2024, au salon de Pékin, son nouveau C16. Ce dernier chasse sur les terres de la Peugeot e-5008 et de la Tesla Model Y.

Version allongée du C10 et annoncé comme un modèle familial, le C16 peut accueillir jusqu’à six passagers à son bord. Mais voilà que Leapmotor annonce sur sa page Weibo l’arrivée d’une nouvelle déclinaison dans le catalogue. Celle-ci perd sa troisième rangée de sièges et récupère une banquette pour devenir une cinq places, et faire grimper le volume de coffre. Ce dernier devrait donc être de 1 022 litres, qui est celui que l’on obtient en rabattant les sièges de la 3ᵉ rangée sur la version six places. Lorsque ces derniers sont en place, l’espace de chargement est de seulement 209 litres selon le site Autocango.

L’esprit MINI, en plus GRAND Découvrez LA MINI de taille. Plus grande, plus robuste, et surtout, avec plus de place pour ce qui compte. Personnalisez votre MINI Countryman Electric directement en ligne.

Les dimensions extérieures du SUV électrique ne devraient pas évoluer avec cette nouvelle version. Pour mémoire, ce dernier mesure 4,92 mètres de long pour 1,91 mètre de large et 1,77 mètre de haut. L’empattement est affiché à 2,83 mètres, de quoi transporter confortablement tous les passagers. A noter que toute la gamme du Leapmotor C16 a été retravaillé, avec quelques petites évolutions assez discrètes. Cette nouvelle variante a désormais le droit à un nouveau réfrigérateur d’une capacité de 8,1 litres.

Côté style, cette nouvelle mouture ne change pas d’un iota. En revanche, son prix a quant à lui été revu à la hausse, entre 9 et 11 %. La version d’entrée de gamme est désormais annoncée à 169 800 yuans, soit environ 20 710 euros selon le taux de change actuel. Un tarif valable pour la version REV, équipée d’un prolongateur d’autonomie. Pour la déclinaison 100 % électrique, il faut désormais compter 179 800 yuans, ce qui correspond à environ 21 930 euros, aussi bien pour la version 6 que 5 places.

Une fiche technique similaire

Bien évidemment, ces tarifs seront largement revus à la hausse si le SUV électrique fait son arrivée en Europe, en raison des droits de douane mis en place par Bruxelles.

Leapmotor C16 (2026) // Source : Leapmotor

La fiche technique de ce nouveau C16 ne devrait pas réellement évoluer par rapport à la précédente version.

Pour mémoire, celle-ci a le droit dans sa déclinaison 100 % électrique a un moteur développant 292 chevaux. Il est associé à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) d’une capacité de 67,7 kWh, qui lui offre une autonomie maximale de 630 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 535 kilomètres en convertissant au cycle européen WLTP. C’est alors un peu mieux que les 500 kilomètres de la Tesla Model Y dans sa version d’entrée de gamme. De son côté, la version REV peut parcourir jusqu’à 280 kilomètres CLTC en électrique. Soit environ 238 kilomètres WLTP.

A noter que la voiture a le droit à une architecture 800 volts, qui permet en théorie une charge de 30 à 80 % en 16 minutes, ce dont son petit frère, le C10, vient d’hériter. Il peut cependant encaisser une puissance maximale de seulement 180 kW.

Le site Car News China nous informe que cette nouvelle mouture a le droit à un écran tactile de 14,6 pouces, compatible avec la connectivité 5G et les mises à jour OTA. Il est associé à un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces et à un écran de 15,6 pouces pour les passagers à l’arrière.

On ne connaît pas encore le tarif et la date de commercialisation de cette voiture en Europe.