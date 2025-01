La voiture électrique chinoise qui se recharge en 10 minutes devient encore plus pratique avec cette nouvelle version

Dévoilée en 2023, la Zeekr 007 s’apprête à se décliner en une inédite version break, dont le lancement est prévu dès cette année. Voilà ce que l’on sait que cette nouvelle voiture électrique, à la charge ultra-rapide.

Zeekr 007 GT – Crédit : Zeekr

Si BYD fait les gros titres en ce moment grâce à ses excellents chiffres de ventes en 2024 et au fait qu’il talonne Tesla, ce n’est pas la seule marque chinoise qui monte. Le marché en compte d’ailleurs plusieurs, dont une dont on parle très régulièrement dans nos colonnes. Il s’agit de Zeekr, un constructeur fondé en 2021 qui appartient au groupe Geely.

Un nouveau break très séduisant

Ce dernier possède plusieurs marques, dont Volvo, Polestar ainsi que Lotus, entre autres. Autant dire que c’est loin d’être un petit joueur dans le domaine de l’automobile, et notamment de la voiture électrique. Mais revenons au jeune constructeur, dont le siège est situé à Hangzhou, en Chine. Si ce dernier n’est pas encore présent en France, il est déjà commercialisé en Europe, avec sa 001, sa compacte, la petite Zeekr X, sans oublier le lancement tout récent du SUV 7X. Mais dans son pays natal, les lancements s’enchaînent.

C’est ainsi que, fin 2023, la firme levait le voile sur sa nouvelle 007. Il s’agit d’une berline haut de gamme, qui chasse notamment sur les terres de la Tesla Model 3 et de la Volkswagen ID.7. Et voilà qu’elle ne restera pas seule bien longtemps dans le catalogue, car elle va bientôt se décliner en une inédite version break. Celle-ci prend le nom de Zeekr 007 GT et elle avait déjà été évoquée il y a quelques jours.

Zeekr 007 GT – Crédit : Zeekr

Le constructeur avait dévoilé une première image de sa voiture, sans donner trop d’informations. Mais voilà que l’on commence à en savoir un peu plus à son sujet, par l’intermédiaire du site spécialisé CNEVPost. Celui-ci nous annonce en effet que le break électrique sera officiellement lancé au cours du second trimestre 2025, c’est-à-dire entre le mois de mai et de juillet. Sans surprise, Chine devrait être servie en premier. Et bonne nouvelle, on connaît déjà son prix.

Car News China nous informe que cette nouvelle Zeekr 007 GT démarrerait à partir de 209 900 yuans, soit environ 27 800 euros. Un tarif qui sera revu à la hausse en Europe, notamment à cause des droits de douane plus élevés. À noter que ce prix est valable pour la version d’entrée de gamme Smart RWD, qui affiche une puissance de 416 chevaux pour un couple de 440 Nm. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 5,1 secondes pour une vitesse maximale de 210 km/h.

Plusieurs versions au programme

Une seconde variante, dotée de quatre roues motrices, est également disponible, délivrant quant à elle une puissance de 637 chevaux pour 710 Nm de couple. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes tandis que la vitesse de pointe reste inchangée. Au total, deux batteries seront proposées sur le break. La première est la « Golden Brick » conçue par Zeekr, qui affiche une capacité de 75 kWh et fait appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate). La recharge de 10 à 80 % s’effectue en seulement 10,5 minutes.

La seconde n’est autre que la Qilin fournie par CATL, qui atteint quant à elle les 100 kWh. Elle utilise la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt) et demande 25 minutes pour passer de 10 à 80 %. L’autonomie de la Zeekr 007 berline est annoncée entre 616 et 870 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donnerait environ 520 à 740 kilomètres, une fois convertie aux normes européennes WLTP. Cette version break pourrait perdre quelques kilomètres, du fait de son aérodynamisme moins évolué. La présence d’un capteur LiDAR sur le toit traduit quant à lui une conduite autonome qui pourrait atteindre le niveau 3.

Zeekr 007 GT – Crédit : Zeekr

En termes de dimensions, celles-ci sont assez généreuses, puisque la nouvelle Zeekr 007 GT mesure 4,86 mètres de long pour 1,90 mètre de large et 1,45 mètre de haut. L’empattement est annoncé à 2,93 mètres, tandis que le poste de conduite n’a pas été présenté. Il devrait cependant être identique à celui de la berline et il pourrait faire appel à la connexion satellitaire introduite sur la 001 FR en 2023. Cela n’a cependant pas encore été confirmé par le constructeur chinois.