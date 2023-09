Pourquoi la voiture électrique aux 1000 km d’autonomie qui arrive en France intègre une connexion satellitaire

La marque chinoise Zeekr dévoile de nouvelles informations sur sa sportive électrique, la 001 FR. La concurrente de la Tesla Model S Plaid se dote en effet d'une technologie inédite dans les voitures actuelles. Il s'agit de la connectivité par satellite. On vous explique à quoi ça sert.

Vous connaissez Zeekr ? Si ce n’est pas encore le cas, retenez bien ce nom. En effet, la jeune marque chinoise fut fondée en 2021 mais a déjà dévoilé plusieurs modèles. Parmi eux, la 009, un grand monospace de luxe ainsi que la X et la 001, qui sera bientôt vendue en Europe et qui a récemment dévoilé ses tarifs en Allemagne.

Une technologie méconnue

La berline électrique, dont l’autonomie atteindra les 1 000 kilomètres selon le cycle chinois CLTC semblait déjà avoir dévoilé toutes ses informations au cours des derniers mois. Et pour cause, cette dernière fut officiellement dévoilée l’année dernière, lors du salon de Shanghai. Mais visiblement, elle gardait encore quelques secrets pour plus tard. Et l’un d’eux vient tout juste d’être dévoilé par le constructeur.

C’est sur X (anciennement Twitter) que ce dernier a dévoilé une courte vidéo, annonçant une technologie inédite sur sa 001, rivale de la Tesla Model S et de la BYD Seal, entre autres. Mais de quoi s’agit-il ? Et bien la berline électrique en version FR à très hautes performances sera dotée de la connectivité par satellite. Une première pour un véhicule produit à grande échelle, comme le rappelle la marque chinoise qui rivalisera avec Nio ou encore Xpeng chez nous.

ZEEKR 001 FR utilises Geespace's satellite network and carries a satellite communications pack to provide connection even in the cellular network blackspots. More on ZEEKR 001 FR connectivity in the video: pic.twitter.com/twP1lHqq9B — Geely Group (@GeelyGroup) September 1, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Mais concrètement, qu’est ce que ça va changer ? Plein de choses. Tout d’abord, cela permettra au système d’infodivertissement et à toutes les fonctionnalités connectées de fonctionner même en l’absence de réseau cellulaire. Ce qui sera particulièrement utile en pleine campagne, dans les zones blanches encore non couvertes. Mais ce n’est pas tout, car cela pourrait aussi améliorer la sécurité.

Pour mémoire, lorsqu’il n’y a pas de réseau, impossible d’appeler les secours en cas d’accident, et ce que ce soit depuis son smartphone ou le bouton d’appel d’urgence de la voiture. Avec cette technologie basée sur la technologie satellite, plus aucun souci puisqu’il sera possible de passer un appel partout sur terre. Zeekr précise que les possesseurs de 001 pourront aussi envoyer des messages grâce à cette fonctionnalité.

Bientôt chez Tesla ?

L’accès à Internet dans la voiture sera également plus rapide, tandis que la navigation GPS sera encore plus précise selon la marque. Cette dernière confirme également que le véhicule pourra se transformer en station mobile 4G et 5G, permettant de profiter de la connexion sur son smartphone, même lorsqu’il n’y a pas d’antenne à proximité. Mais pour le moment, tout le monde ne pourra pas profiter de cette technologie.

Et pour cause, Zeekr précise que seule la 001 FR, la déclinaison la plus performante de la berline dévoilée il y a quelques jours sera compatible pour le moment. Le site Karmactive rappelle également que le constructeur prévoit de lancer pas moins de 72 satellites dédiés dans l’espace d’ici à 2025, afin de pouvoir faire fonctionner sa technologie. Mais la marque n’est pas la seule à s’intéresser à cette dernière.

Starlink V2, launching next year, will transmit direct to mobile phones, eliminating dead zones worldwide — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

C’est en effet aussi le cas de Tesla. En août 2022, Elon Musk annonçait l’arrivée prochaine de Starlink V2, qui pourrait offrir l’accès à Internet via les satellites aux voitures de sa gamme. Cela était prévu pour cette année, mais pour le moment, nous n’avons encore aucune nouvelle, la firme étant sans doute déjà très occupée par le lancement de la Model 3 restylée, dévoilée au salon de Munich il y a quelques jours.

Reste à savoir si cette dernière est déjà compatible avec cette technologie ou si des améliorations seront apportées plus tard, peut-être via une mise à jour OTA à distance. Pour l’heure, les voitures de la marque intègrent un modem 4G et dépendent du réseau cellulaire, comme toutes les autres autos du marché. Cependant, Elon Musk avait annoncé un débit très faible, de seulement 2 à 4 Mb/s.

Il faut également savoir qu’Apple propose déjà la connexion par satellite sur son iPhone 14 en France depuis la fin de l’année dernière, tandis que Samsung y travaille aussi de son côté. Elle pourrait être intégrée dans le futur Galaxy S24 dès l’année prochaine.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).