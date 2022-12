iPhone 14 : ça y est, la connexion par satellite est disponible en France

Apple annonce la disponibilité de son service Emergency SOS en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni. Dès aujourd'hui, tout utilisateur d'un iPhone 14 peut communiquer par satellite avec les services d'urgence, sans avoir besoin de réseau mobile.

L’une des fonctionnalités phares des iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max est enfin disponible en France : Emergency SOS avec la connexion par satellite. Apple avait confirmé l’arrivée de ce service en France le mois dernier. On sait aussi que la prise en charge du service sera disponible dans d’autres pays en 2023.

Emergency SOS : prévenir les secours sans avoir besoin de réseau mobile

La première fonction disponible, c’est Emergency SOS : elle permet aux utilisateurs d’iPhone 14 d’envoyer des messages aux services d’urgence sans avoir besoin de Wi-Fi ou de réseau cellulaire. Elle fonctionne avec Medical ID et les contacts d’urgence. Apple a engagé des personnes qui font office de relais entre l’utilisateur et les services d’urgence. Ils doivent contacter ces derniers pour leur donner votre position et vos informations médicales (celles rentrées dans Medical ID).

Une initiative louable et louée par Gary Machado, PDG de l’Association européenne des numéros d’urgence, qui déclare dans le communiqué d’Apple : « En pratique, cela signifie que beaucoup plus de personnes pourront contacter le 112 lorsqu’elles n’ont pas de couverture mobile et ont besoin d’une aide urgente. Nous sommes convaincus que cela permettra de sauver de nombreuses vies et d’offrir une aide significative aux services d’urgence chargés de ces sauvetages souvent très compliqués. »

Le contact des services d’urgence par satellite peut être activé sans devoir composer le 112, « en appuyant longuement sur les boutons marche/arrêt et volume, ou en appuyant rapidement cinq fois sur le bouton marche/arrêt » : attention alors lorsque vous manipulez votre iPhone. Sinon, on peut se rendre dans l’interface de l’iPhone, qui nous invite à remplir un questionnaire en quelques clics. Ce dernier est transmis aux services d’urgence. Pour l’envoyer rapidement, « l’interface intuitive indique à l’utilisateur où pointer son iPhone pour se connecter et envoie le message initial », pour avoir accès au satellite le plus proche. Ces informations peuvent aussi être transmises avec les contacts d’urgence enregistrés.

Ces satellites ont cependant « une faible bande passante et sont situés à plus de mille kilomètres de la Terre, donc les messages, mêmes courts, peuvent prendre quelques minutes pour être transmis », précise Apple dans son communiqué. Pour avoir une vitesse la plus rapide possible (sans installer une énorme antenne sur l’iPhone) les ingénieurs d’Apple ont conçu des éléments matériels spécifiques, réglé les fréquences utilisées ainsi qu’« un algorithme de compression de texte qui réduit par trois la taille moyenne des messages ». En conditions favorables, on pourrait arriver à 15 secondes pour l’émission ou la réception d’un message.

Une démonstration de la connexion satellitaire que tout le monde peut essayer

Apple indique également que chaque utilisateur d’un iPhone 14 peut tester Emergency SOS pour tester la connexion satellitaire de leur smartphone. Heureusement, cela ne contacte par les services d’urgence, c’est uniquement pour « se familiariser » avec l’interface, afin d’être le plus rapide en cas d’urgence justement.

À noter qu’il faut la version iOS 16.1 minimum pour utiliser Emergency SOS et Find My. Ces services sont gratuits pendant deux ans pour toute personne ayant acheté un iPhone 14. Une période d’essai qui se terminera donc en décembre 2024, Apple n’a toujours pas communiqué les prix du futur abonnement.

Find My par satellite : pour informer vos proches

L’application Find My d’Apple se dote d’une nouvelle fonction, elle aussi, qui permet d’utiliser la connexion satellitaire pour envoyer sa position GPS à ses proches, parmi une liste préconfigurée. De quoi les rassurer pour une sortie en randonnée ou en voyage.

Dans son communiqué, la marque précise aussi comment le faire : les utilisateurs « doivent accéder à l’app, ouvrir l’onglet Moi, balayer l’écran jusqu’à Ma position par satellite, puis choisir Envoyer ma position ».

