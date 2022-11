iPhone 14 : une nouvelle fonction venue de l’espace arrive bientôt en France

Apple annonce le déploiement de la connexion par satellite aux États-Unis et au Canada. Mais l'information la plus importante est que son service débarquera en France dès le mois de décembre.

L’une des nouveautés des iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max était la fonction SOS et localiser par satellite, puisque les smartphones d’Apple ont désormais une connexion par satellite. Jusqu’à maintenant, des rumeurs faisaient état d’une disponibilité élargie de la connexion par satellite, qui se sont donc confirmées.

Emergency SOS et Localiser par satellite arrivent en France en décembre

Apple annonce que les fonctionnalités via satellite de ses iPhone sont dorénavant déployées aux États-Unis et au Canada depuis le 15 novembre. L’entreprise en profite pour indiquer qu’il sera aussi disponible « en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni en décembre ». Un déploiement qui pourrait être effectif via la prochaine mise à jour d’iOS 16.

Dans le communiqué de presse, on apprend que le service sera aussi gratuit pendant deux ans pour les personnes en France ayant acheté l’un des iPhone 14. Cette période d’essai débutera à partir de la date de disponibilité de la connexion par satellite. Il faudra a priori commencer à payer un abonnement à partir de décembre 2024. Pour le moment, on ne connaît pas les prix dudit abonnement.

Un service d’urgence qui fonctionne par connexion satellite

Pour rappel, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’iPhone 14 d’envoyer des messages à des services d’urgence via Emergency SOS ou de les appeler même lorsqu’il n’y a pas de réseau mobile ou de connexion Internet.

Aussi, la connexion par satellite permet de partager la position de l’iPhone (et ainsi sa propre position) dans l’application Localiser (Find My), à ses proches par exemple. Il s’agit en fait d’une option offerte pendant deux ans puis payante pour les utilisateurs. Enfin, ce service « fonctionne également avec d’autres fonctions de sécurité disponibles sur l’iPhone et l’Apple Watch, notamment la détection des collisions et la détection des chutes ». Espérons que cette détection d’accidents ne se déclenche pas durant un tour de montagnes russes.

Une fonction importante de l’iPhone

Pour arriver à déployer cette connexion par satellite, Apple a mis les petits plats dans les grands. La marque à la pomme a fait appel à l’entreprise Globalstar basée, elle aussi, aux États-Unis, en investissant plus de 450 millions de dollars au point d’accaparer 95 % du réseau de Globalstar, qui est une constellation de satellites en orbite terrestre basse.

Lors de l’annonce des derniers iPhone d’ailleurs, Elon Musk avait déclaré être en pourparlers avec Apple pour une potentielle utilisation du réseau Starlink afin de l’utiliser avec les smartphones, ce qui est aujourd’hui techniquement possible. Depuis, nous n’avons aucune nouvelle là-dessus, Elon Musk étant sûrement très pris par Twitter.

