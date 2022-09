7 détails qui vous ont peut-être échappé sur les iPhone 14 et 14 Pro

Maintenant que vous avez déjà lu une bonne dizaine d'articles sur les iPhone 14 et 14 Pro, et que vous avez précommandé un des nouveaux iPhone, voici des détails qui vous ont peut-être échappé.

Apple a annoncé les nouveaux iPhone 14 et 14 Pro, et nous nous sommes intéressés à quelques détails qui vous ont peut-être échappé. En attendant les tests complets, voici donc ce que les fiches techniques, outils et autres documentations d’Apple avaient à nous apprendre.

Si vous avez manqué la keynote d’Apple, vous pourrez retrouver l’ensemble des nouveautés dans notre récapitulatif.

Nouvel accéléromètre jusqu’à 256 g

Parmi les changements, les iPhone 14 utilisent un nouveau capteur d’accélération conçu pour mesurer jusqu’à 256 g. L’objectif est de détecter les accidents, entre autres.

La prétendue force g fait référence aux charges dues à de fortes variations de taille et / ou de direction de la vitesse, par exemple, sur le corps humain. 1 g (1 g = 9,81 m/s²) correspond à l’accélération quotidienne que vous ressentez sur Terre à cause de la gravité. Pour l’anecdote, lorsque Max Verstappen est entré en collision avec Lewis Hamilton lors de la dernière saison de Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne, 51 g ont agi sur le pilote.

Cependant, l’iPhone détermine non seulement les forces g, mais également la pression d’air via le gyromètre. C’est ce qui lui permet de détecter efficacement un accident, et éviter – si possible – les fausses alertes. Le smartphone peut par ailleurs reconnaître les bruits forts d’un accident, ce qui contribue à améliorer la détection. Apple a développé de nouveaux algorithmes dédiés à ce sujet qui prennent en charge l’ensemble des variables et données.

La fonction SOS par satellite est, pour le moment, très limitée

Comme les rumeurs le prétendaient, l’iPhone a désormais une connexion satellite. Apple s’est associé à l’entreprise américaine Globalstar. Comme SpaceX d’Elon Musk, cette entreprise américaine possède une constellation de satellites en orbite terrestre basse.

Nous avons ainsi appris que 95 % du réseau de Globalstar est dédié à Apple, soit un investissement de plus de 450 millions de dollars du fabricant de l’iPhone. Pour rappel, la connexion satellite est pour le moment uniquement utilisée en cas de secours, pour envoyer un message à un centre d’appels, mais aussi pour la fonction Localiser si vous perdez votre iPhone.

Cette fonction est disponible sur tous les iPhone 14, mais seulement accessible aux États-Unis et au Canada. La fonction ne devrait être rendue disponible avec une mise à jour iOS 16 prévue en novembre. Rassurez-vous, elle sera bel et bien opérationnelle pour les touristes étrangers en voyage en Amérique du Nord. Vous pourrez donc arpenter les superbes parcs américains l’esprit tranquille.

Pour les américains, l’option est gratuite pendant deux ans, puis sera payante. Quand on regarde l’investissement massif de plusieurs centaines de millions de dollars, il semble logique que l’on retrouve cette fonction dans le monde entier. On pourrait même imaginer une véritable connexion à internet à terme. Alors, il y a tout de même une exception, les iPhone vendus en Chine, à Hong Kong ou à Macao sont dépourvus de la fonction. Une raison politique, on imagine.

Enfin, Elon Musk laisse sous-entendre qu’il y a des discussions « prometteuses » avec Apple pour la technologie satellite iPhone 14 et Starlink. Il avait récemment expliqué que le réseau Starlink était prêt à fonctionner avec des smartphones. Cette fonction pourrait donc évoluer plus tôt que prévu.

We’ve had some promising conversations with Apple about Starlink connectivity. iPhone team is obv super smart. For sure, closing link from space to phone will work best if phone software & hardware adapt to space-based signals vs Starlink purely emulating cell tower. — Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2022

Le Bluetooth 5.3

Le Bluetooth 5.3 est sur tous les nouveaux modèles d’iPhone 14.

Cette nouvelle norme a été intégrée pour être pleinement compatible avec les nouveaux AirPods Pro de 2ᵉ génération avec puce H2, qui offrent également Bluetooth 5.3.

La nouvelle norme prend en charge le Bluetooth LE Audio et le codec LC3, qui se trouvaient déjà dans un firmware bêta des AirPods Max. Toutefois, Apple n’a pas encore officiellement commenté l’utilisation de ces nouvelles normes et codecs.

(Presque) que du eSIM

Une autre nouveauté remarquable est l’absence de slot SIM sur les iPhone 14.

Du moins aux États-Unis, Apple vend les nouveaux modèles d’iPhone 14 avec la prise en charge de deux eSIM. En France, c’est différent, les iPhone 14 disposent toujours d’un tiroir pour une carte nano SIM. La double SIM est prise en charge avec deux eSIM ou une nano SIM et une eSIM.

Une caméra 48 mégapixels qui prend des photos en 12 mégapixels

Le grand changement des deux iPhone 14 et 14 Pro est le capteur principal de 48 mégapixels, dont la taille des pixels natifs de 1,22 µm est inférieure aux 1,9 µm du capteur 12 mégapixels de l’année dernière. L’optique utilisée, avec une ouverture de f/1.78, laisse également passer moins de lumière que le modèle à f/1.5 de l’année dernière.

Ce capteur est 65 % plus grand que sur l’iPhone 13 Pro. Ce qui peut être vu comme une amélioration n’en est pas une, cette augmentation n’est pas due à la taille des pixels, mais à la définition, qui nécessite simplement plus d’espace.

Pour prendre de plus belles photos, plus précises et plus lumineuses, Apple use de la méthode de regroupement de pixels (pixel binning) 4:1 à 12 mégapixels. Les iPhone 14 combinent les pixels entre eux pour les rendre plus lumineux.

Le faux mode 2x

Quand on regarde la fiche technique de l’iPhone 14 Pro, il est question d’un « téléobjectif 2x 12 Mpx : 48 mm, ouverture ƒ/1,78 ». En plus du téléobjectif 3x, et de l’ultra grand-angle, il y aurait un téléobjectif 2x. Quand vous regardez derrière l’iPhone 14 Pro… il n’y a que trois caméras.

Ce mode x2 est en réalité uniquement numérique. Apple utilise la nouvelle caméra grand-angle de 48 mégapixels, il découpe la zone centrale de l’image pour récupérer un grossissement x2 à une distance focale de 48 mm. C’est déjà ce que l’on retrouve sur les Pixel 6, par exemple.

L’Apple A16 Bionic est à peine plus puissante que l’A15, mais elle est plus efficiente

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max ont une nouvelle puce en silicium Apple, l’A16 Bionic, gravée en 4 nm au lieu de 5 nm et possède 16 milliards de transistors – 6,7 % de plus que l’A15 Bionic.

Elle gagne peu en performance, cependant elle est annoncée très efficace. Ce qui explique qu’Apple a réalisé peu de comparaison avec ses anciennes puces.

Dans les faits, les deux nouveaux cœurs performances du CPU de l’A16 Bionic nécessitent 20 % d’énergie en moins que les P-Cores de l’A15 Bionic. Le moteur neuronal a légèrement augmenté avec maintenant 17 au lieu de 15,8 milliards de TOPS. Pour l’unité graphique, qui est toujours équipée de cinq cœurs, Apple n’a mentionné qu’une bande passante mémoire supérieure de 50 %.

Une luminosité jusqu’à 2000 cd/m² dans un cas précis

L’A16 Bionic dispose également d’un nouveau moteur d’affichage qui permet le taux de rafraîchissement de 1 Hz, la fonction Always on, une luminosité d’écran plus élevée et un anticrénelage avancé pour les animations Dynamic Island.

La luminosité standard ne change pas, elle est toujours à 1 000 cd/m² sur les iPhone 14, mais en pic de luminosité avec le mode HDR, Apple est passé désormais à 1 600 cd/m² au lieu de 1 200 cd/m². De plus, un nouveau mode extérieur a été ajouté, qui devrait atteindre jusqu’à 2 000 cd/m² en pic.

Notez que rien ne change sur les iPhone 14 et 14 Plus. L’écran Oled est le même que l’année dernière et a toujours une luminosité de 800 cd/m² dans des conditions normales et 1 200 cd/m² pour le contenu HDR. D’ailleurs, peu de choses ont changé sur les iPhone 14 standards.



