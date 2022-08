C’est confirmé, les voitures Tesla et les smartphones se connecteront aux satellites Starlink

Le réseau Starlink fournit aujourd'hui une connexion très haut débit dans certains foyers, ceux qui n'ont pas accès à la fibre optique. Elon Musk a confirmé que les smartphones et les voitures Tesla auront également accès à ce réseau partout sur Terre.

Après avoir équipé les bornes Superchargers par des antennes Starlink pour fournir du Wi-Fi, on commence à bien s’apercevoir de l’étendue de l’écosystème créé par Elon Musk.

En effet, via Twitter, le milliardaire a annoncé une arrivée prochaine de Starlink V2… Comprenez par là qu’il y aura suffisamment de satellites au-dessus de nos têtes pour fournir un accès internet partout sur Terre depuis un smartphone et également une voiture.

Starlink dans les voitures Tesla

Il faut dire que le réseau progresse, à renfort de nombreux lancements de satellites. Le dernier lancement, dont le coût est estimé à 52 millions de dollars, a permis de mettre en orbite 52 nouveaux satellites grâce à une fusée Falcon 9.

Starlink V2, launching next year, will transmit direct to mobile phones, eliminating dead zones worldwide — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022

Elon Musk a, comme d’habitude, été interpelé par quelques followers. Il en a profité pour répondre à une question concernant Tesla. Pour le moment, les voitures Tesla intègrent un modem 4G et se connectent donc via le réseau cellulaire. Demain, elles pourront également se connecter au réseau satellitaire pour les urgences, par exemple. Ne vous attendez cependant pas à des débits incroyables partout, Elon Musk évoque 2 à 4 Mbps seulement. On est loin des débits dont les utilisateurs Starlink bénéficient actuellement.

Cela nous fait évidemment penser à la rumeur qui explique que les prochains iPhone auront aussi la possibilité d’envoyer et de recevoir des données via satellites. Cependant, on sait désormais que Starlink arrivera sur smartphones… ce qui permet de confirmer une récente rumeur.

