Le service Starlink de SpaceX pourrait arriver sur les smartphones Android et iOS

Le réseau internet par satellite Starlink fourni par l’entreprise SpaceX a fait une demande auprès de la FCC (Commission fédérale des communications américaine) pour pouvoir commencer à utiliser la bande de fréquence 2 GHz afin de pouvoir étendre la portée de sa constellation de satellites aux appareils mobiles.

Internet sur mobile par satellite

Cette demande, si elle est accordée permettrait à l’avenir d’envoyer directement des données depuis des satellites plutôt que d’utiliser les antennes relais classiques. SpaceX aurait désormais la technologie nécessaire à la mise en place d’un tel service depuis son rachat de la start-up californienne Swarm en août dernier, une société qui propose des picosatellites dédiés à l’internet des objets.

L’objectif de l’entreprise est de pouvoir à terme utiliser ses satellites Starlink sur la bande de fréquence 2 GHz et ainsi envoyer les transmissions directement à des appareils mobiles. La société laisse également entendre que cette offre serait rendue possible par l’intermédiaire d’un appareil portatif qui permettrait aux utilisateurs de se connecter au réseau alors qu’il faut actuellement une antenne imposante alimentée par un réseau électrique.

Le service mobile de SpaceX aura par ailleurs une latence inférieure à 50 millisecondes, ce qui la rendra presque imperceptible pour le consommateur et sera disponible même dans des régions reculées, ce qui constituerait le point fort de l’offre.

Celle-ci viendrait probablement en complément de l’offre existante — et notamment du service Starlink dédié aux bâteaux, avions et camping-cars — et pourrait également servir à certains corps gouvernementaux qui ne correspondent que par voie satellite pour certaines missions importantes.

