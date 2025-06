Trump Mobile ou comment transformer ses électeurs en abonnés : voici le smartphone Trump T1

Trump Mobile fait son entrée sur le marché des télécoms aux US. L’Organisation Trump lance un service mobile à 47,45 dollars par mois et un smartphone T1 doré.

La famille Trump ne se contente plus de l’immobilier et de la politique. Donald Trump Jr. et Eric Trump viennent de dévoiler Trump Mobile, un nouveau service de téléphonie mobile accompagné d’un smartphone T1 couleur or à 499 dollars.

Un forfait à 47,45 dollars qui mise sur le patriotisme

Trump Mobile lance un forfait unique baptisé « Le Forfait 47 », facturé 47,45 dollars par mois. Ce tarif fait directement référence au statut de Donald Trump comme 47e président des États-Unis.

Le forfait promet appels, SMS et données illimités, ainsi que des services annexes comme l’assistance routière et la télémédecine 24h/24.

Le service fonctionne comme un opérateur virtuel (MVNO) qui s’appuie sur les réseaux des trois principaux opérateurs américains : AT&T, Verizon et T-Mobile.

L’argument de vente mise clairement sur les valeurs patriotiques. « Les Américains qui travaillent dur méritent un service sans fil abordable qui reflète leurs valeurs et offre une qualité fiable sur laquelle ils peuvent compter« , déclare Eric Trump. L’entreprise promet notamment des appels internationaux gratuits vers plus de 100 pays.

Le smartphone T1

Le véritable point d’interrogation concerne le smartphone T1, annoncé pour août ou septembre 2025 selon les sources. Affiché à 499 dollars avec un acompte de 100 dollars, cet appareil adopte une finition dorée brossée avec le logo « T1 » et le drapeau américain au dos.

Ici, il s’agit du smartphone d’Escobar Inc

La fiche technique reste floue et la page produit multiplie les erreurs. La section processeur ne mentionne aucun chipset, la RAM est décrite comme du stockage, et l’entreprise vante un « appareil photo longue durée de 5 000 mAh » alors qu’il s’agit manifestement de la batterie.

Les caractéristiques annoncées incluent un écran OLED de 6,78 pouces à 120 Hz, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible, et Android 15. L’appareil photo principal de 50 mégapixels n’est accompagné que de capteurs macro et de profondeur de 2 mégapixels, sans ultra grand-angle. Une prise casque 3,5 mm figure aussi au programme.

Trump Mobile insiste lourdement sur l’origine américaine du T1, le décrivant comme « fièrement conçu et fabriqué aux États-Unis« . On voit bien le clin d’oeil à Apple, Donald Trump insiste lourdement pour la firme américaine re-localise la fabrication de l’iPhone aux US.

Il faut noter que Trump Mobile n’est pas directement géré par l’Organisation Trump. T1 Mobile LLC utilise simplement le nom « Trump » sous licence, une structure juridique qui permet de maintenir une distance formelle avec l’administration présidentielle. L’Organisation Trump précise que ses « produits et services ne sont pas conçus, développés, fabriqués, distribués ou vendus par l’Organisation Trump« .