Voici comment Razer veut transformer votre smartphone en console portable ultime

« La puissance des jeux AAA sur mobile », c’est la promesse de Razer avec sa nouvelle fonctionnalité PC Remote Play disponible gratuitement sur n’importe quel smartphone. Jouer à vos jeux PC sur mobile n’a jamais été aussi simple, en théorie.

Razer

Les dispositifs permettant de jouer à distance à ses jeux consolent et PC sont légion. Steam a introduit il y a plusieurs années le Steam Remote Play, afin de « streamer » des jeux d’un PC vers un autre depuis le réseau local. La fonctionnalité a pris tout son sens avec l’arrivée du Steam Deck, qui permettait tout simplement de s’adonner au cloud gaming avec les performances d’un réseau local.

Si la PlayStation Portal offre les mêmes possibilités pour la PS5, il fallait s’attendre à d’autres solutions pour le monde du PC. C’est là que Razer entre en jeu avec la fonctionnalité PC Remote Play, qui transforme votre smartphone en « véritable console de jeu surpuissante ».

Razer PC Remote Play : le jeu mobile passe la seconde

PC Remote Play est intégré à l’application Razer Nexus, installée à la fois sur votre smartphone ou votre PC, afin de permettre aux joueurs de lancer n’importe quel jeu de leur bibliothèque sur leur smartphone. Associé à la manette mobile Razer Kishi Ultra, Razer promet ici « le meilleur des deux mondes ».

Razer

Techniquement, la fonctionnalité se base sur la technologie du streaming local et ne passe par aucun serveur (contrairement au PS Portal), pour minimiser la latence sans compromettre la qualité visuelle et les performances en jeu. Sur ce point, on tâchera évidemment de vérifier de telles promesses une fois le système entre nos mains.

Razer

Razer PC Remote Play est actuellement présentée au CES de Las Vegas qui se tient jusqu’au 9 janvier 2025, en attendant un déploiement en version beta au cours du premier trimestre de l’année.