Le prix de l’iPhone pourrait-il vraiment tripler ? Donald Trump et ses taxes en cause

Des frais de douane qui explosent, un iPhone à 3 500 dollars… Info ou intox ? On démêle le vrai du faux.

Les rumeurs vont bon train. Selon plusieurs experts, le prix des smartphones d’Apple pourrait être multiplié par 3,5 à cause de nouveaux frais douaniers imposés par la deuxième administration Trump. Un iPhone qui valait 1 000 dollars pourrait bientôt frôler les 3 500 dollars.

Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à la source : des sanctions économiques décidées par les États-Unis, qui touchent des pays comme la Chine, le Vietnam et Taïwan. Ces trois régions, c’est un peu le cœur battant de la production technologique mondiale. La Chine et le Vietnam assemblent les iPhone, tandis que Taïwan fournit des pièces essentielles, comme les puces électroniques. Avec des taxes plus élevées sur ces importations, les coûts de fabrication d’Apple pourraient grimper en flèche. Et devinez qui risque de payer la facture ? Nous, les consommateurs.

Pourquoi une telle hausse ?

Concrètement, ces tarifs douaniers, c’est comme une taxe supplémentaire que les entreprises doivent payer pour importer leurs produits ou composants. Selon les analystes de Wedbush Securities, un groupe qui scrute le marché, cette mesure pourrait faire bondir les coûts de production d’Apple de 40 à 50 %. Imaginez : chaque pièce, chaque vis, chaque écran qui arrive chez Apple devient subitement beaucoup plus chère. Forcément, l’entreprise pourrait répercuter cette augmentation sur le prix final de ses iPhones.

Prenons un exemple simple. Aujourd’hui, un iPhone 16 Pro Max avec 256 Go de stockage se vend autour de 1 150 dollars sur Amazon. Si on applique une multiplication par 3,5, on arrive à environ 4 000 dollars. Mais Wedbush est un peu plus précis : ils estiment qu’un modèle à 1 000 dollars passerait à 3 500 dollars. C’est énorme, et ça pourrait transformer l’iPhone en un produit de luxe réservé à une poignée d’acheteurs.

Et en France ?

En France, l’impact des frais de douane serait probablement moins brutal qu’aux États-Unis, mais on n’y échapperait pas totalement. Pourquoi ? Parce que même si l’Europe n’est pas directement visée par ces taxes, la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Apple reste touchée.

Les composants importés de Chine ou de Taïwan, qui subissent ces surcoûts, font grimper les frais de production, et Apple pourrait ajuster ses prix à l’échelle globale pour compenser. Résultat : un iPhone qui coûte aujourd’hui 1 229 € (comme l’iPhone 16 Pro Max en version 256 Go) pourrait voir son prix augmenter de 20 à 30 %, selon les estimations, loin des 3 500 dollars évoqués outre-Atlantique, mais assez pour piquer le portefeuille des Français. Ajoutez à cela les variations de la TVA et du taux de change euro-dollar, et on comprend que même chez nous, la facture risque de s’alourdir un peu.

