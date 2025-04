Amazon, Netflix, Nvidia… Nos services numériques pourraient voir leurs prix flamber à cause de Donald Trump

C’est une guerre commerciale ouverte qui se prépare entre les États-Unis de Donald Trump et le reste du monde. Le 2 avril, le président américain a dévoilé de nouveaux tarifs douaniers contre lesquels l’Union Européenne se prépare à riposter avec les GAFAM en ligne de mire.

20 % de taxe sur les produits en provenance de l’Union Européenne. Le couperet est tombé hier, lors d’une conférence de presse avec comme objet les nouveaux tarifs douaniers lancés par l’administration Trump. Invitée à la matinale de RTL, Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, a annoncé que la France « est prête à cette guerre commerciale » et qu’une taxation des GAFAM est envisagée.

Bientôt une taxe sur les services numériques ?

Si une première riposte sur les importations d’aluminium et d’acier est prévue, une taxation des services numériques est pour le moment seulement envisagée, et même fort probable. « Il y a un deuxième jeu de riposte qui sera probablement prêt à la fin du mois d’avril sur l’ensemble des produits et des services » explique Sophie Primas au micro de RTL.

En clair, la big tech américaine pourrait souffrir du bras de fer entre l’Europe et Donald Trump. Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, et même Nvidia ou encore Netflix pourraient subir une nouvelle taxe ou de mesures contraignantes. On peut par exemple imaginer une taxe sur la bande passante européenne, un projet sur la table depuis quelques années déjà et réclamé récemment encore sur les bancs de l’Assemblée Nationale.

Source : PureVPN.

Les États-Unis représentent un tiers des importations de services en Union Européenne, un marché leur rapportant plusieurs dizaines de milliards de dollars chaque année. Une riposte de l’Europe pourrait donc avoir des conséquences sur les finances des GAFAM, mais aussi sur les consommateurs européens.

On imagine facilement Netflix répercuter les coûts d’une éventuelle taxe sur le prix de ses abonnements ou en dégradant la qualité de ses services, tout comme le ferait Nvidia avec son service GeForce Now ou Amazon avec Prime. Enfin, ce genre de mesure représente un frein à l’investissement et à l’innovation pour ces acteurs outre-Atlantique. Dans une Europe en mal de souveraineté numérique, faut-il nécessairement en passer par là pour répondre à Donald Trump ?

À lire aussi :

La moitié du trafic Internet en France est entre les mains de ces 5 géants