La moitié du trafic Internet en France est entre les mains de ces 5 géants

N°1 du marché de la SVoD, Netflix est aussi en première position dans la génération de trafic. L'Arcep a dévoilé son dernier rapport sur l'état de l'Internet français dans lequel il ressort que plus de la moitié de notre trafic internet est entre les mains de cinq géants américains.

15,3 %, c’est la part de trafic généré par Netflix en 2023 selon le dernier rapport de l’Arcep sur l’état de l’internet en France qui indique également que cinq géants américains sont à l’origine de 53 %.

Netflix, Google et Amazon en tête du trafic internet français

En plus de Netflix, Google (9,8 %) est également sur le podium aux côtés de Meta (6,8 %), Amazon (6,4 %) et Akamai (12,3 %), un opérateur de serveurs dont se servent notamment Disney+, Nintendo Switch Online, Steam, PlayStation, Airbnb ou encore Yahoo!. Au total, le trafic entrant en France a atteint 46,5 Tbit/s fin 2023, ce qui représente une légère progression (+7,6 %) par rapport à fin 2022.

Ces chiffres sont toutefois moins spectaculaires que ceux du rapport précédent selon lequel le trafic internet était en hausse de 21 % et où, là aussi, Netflix dominait totalement le terrain avec une génération de près de 20 % du trafic. Une forte augmentation qui s’explique simplement par « une croissance de la demande de contenus vidéo » selon l’Autorité qui explique également que la décélération enregistrée l’année passée est due à un changement dans nos habitudes de consommation de SVoD. Après plusieurs années de forte hausse, les plateformes accueillent moins de nouveaux abonnés, sans compter ceux qui s’en désabonnent à cause d’une augmentation de tarifs par exemple.

L’IA monte en puissance

Par ailleurs, l’Arcep note une montée en puissance de l’intelligence artificielle et la qualifie de « nouvelle porte d’entrée de l’internet », particulièrement concernant les IA génératives comme ChatGPT, DALL-E ou Midjourney dont l’usage explose. Par exemple, ChatGPT a atteint un chiffre de plus de 100 millions d’utilisateurs uniques en deux mois tandis que Tik Tok a mis 9 mois pour en attirer autant.

Le rapport laisse entendre que les IA génératives pourraient à long terme remplacer nos traditionnels moteurs de recherche, une étude Gartner entrevoit d’ailleurs une baisse de leurs requêtes de 25 % d’ici 2026. Cela ne manque pas de faire remonter des questions sur les principes d’un internet neutre et ouvert et de la liberté de choix des citoyens vis-à-vis des algorithmes IA qui sont reconnus par la déclaration européenne sur les droits et principes numériques.

Téléchargez notre application Android et iOS ! Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.