Comment utiliser ChatGPT et à quoi sert-il ?

ChatGPT fait parler de lui depuis des mois, mais il peut être compliqué de réaliser à quoi sert le chatbot d'OpenAI. La prise en main de l'outil peut aussi être complexe, heureusement nous allons tout vous expliquer !

En quelques mois, le traitement médiatique de ChatGPT a explosé : on en entend parler partout, que ce soit chez Frandroid, à la radio, dans la presse et à la télévision. Derrière les fantasmes d’un chatbot qui remplacerait des dizaines de professions, il y a un outil qui peut vous aider dans votre productivité.

Pour aller plus loin

On a posé 8 questions tech à ChatGPT : une IA bluffante, mais pas sans limites

Le secret de ChatGPT : l’importance du « prompt »

Le secret avec ChatGPT, c’est le « prompt », terme anglophone pour dire « requête », soit le texte que vous lui donnez en entrée. On a même un nom anglophone pour l’ensemble des méthodes d’élaboration des requêtes, c’est le « prompt engineering », ou « ingénierie de commande » en français.

C’est ce qui va guider ChatGPT dans sa réponse : plus le prompt est précis, plus la réponse le sera. À vous de trouver l’équilibre entre prompt élaboré et temps gagné avec l’intelligence artificielle. Mais si vous voulez devenir un expert de ChatGPT, faites attention aux questions que vous lui posez : si elles ne sont pas assez précises, le chatbot vous demandera des précisions. C’est ce qui a permis à ChatGPT d’avoir 11/20 au bac de philo : sans un bon prompt, l’IA aurait eu une note bien moindre.

Comment interagir avec ChatGPT ?

Pour utiliser ChatGPT, rendez-vous à l’adresse chat.openai.com. Une fois dessus, inscrivez-vous (ou connectez-vous si vous êtes déjà inscrit). Pour cela, vous pouvez utiliser votre adresse mail, votre compte Google, votre compte Microsoft ou votre compte Apple. Pour valider votre inscription, un numéro de téléphone sera nécessaire puisqu’OpenAI vous enverra un code par SMS à des fins de sécurité grâce à la double authentification.

Attention : l’interface est entièrement en anglais, ce qui peut mettre en difficulté certains utilisateurs. Pour les moins à l’aise dans la langue de Shakespeare, soyez rassurés : l’interface est très simpliste. Aussi, ChatGPT fonctionne très bien en français, pas besoin d’utiliser un traducteur pour écrire les questions ou traduire les réponses. Mais ChatGPT reconnaît lui-même être meilleur en anglais, puisqu’il a été entraîné sur davantage de textes dans cette langue et qu’il est plus utilisé par des anglophones.

Ce qui a fait le succès de ChatGPT, c’est aussi la manière avec laquelle on interagit avec lui. Il s’agit simplement d’une discussion, comme on pourrait en avoir une sur n’importe quelle application de messagerie instantanée. Dans le champ de texte, vous pouvez demander n’importe quoi au chatbot, tout ce qui vous passe par la tête.

Dans le cas où ChatGPT n’a pas compris une question que vous lui posez, tentez de la reformuler en d’autres termes ou avec une construction différente. Cela peut permettre de le « débloquer ».

À quoi sert ChatGPT ?

Les usages de ChatGPT sont divers, tellement qu’il en est presque impossible d’en faire une liste complète. Voici quelques usages de ChatGPT que vous pouvez expérimenter vous-même.

L’utilisation des discussions

Pour classer vos différents usages, ChatGPT dispose d’un système de discussion, pour éviter de se perdre dans les requêtes et les réponses. C’est un peu comme si vous discutiez avec plusieurs personnes sur une même application de messagerie instantanée.

Les conversations se voient automatiquement attribuer un nom, que l’on peut modifier. On peut les supprimer, mais également les envoyer via la génération d’un lien unique : pratique notamment pour prouver qu’une discussion a bien été générée et qu’elle n’a pas été trafiquée.

La rédaction automatique de ses mails

Rédiger des mails complets et bien écrits, ce n’est pas facile. Il faut adopter le bon ton en fonction de l’interlocuteur, y mettre les formes parfois. Mais heureusement pour vous, ChatGPT sait le faire : vous pouvez lui demander de rédiger à votre place un mail. Cela peut par exemple servir dans des démarches administratives, bien que, dans cet usage, des générateurs dédiés existent déjà et sont plus personnalisés (exemple : rédaction d’un préavis de départ d’une location).

Certaines extensions permettent d’ailleurs d’utiliser ChatGPT directement dans des clients mail. Le seul problème, c’est ce que vous confiez au chatbot : on partage souvent des informations confidentielles par mail et il ne faudrait pas qu’elles se retrouvent dans la nature. Aussi, les extensions en question peuvent avoir accès à ces données.

La compréhension rapide de concepts

On peut aussi utiliser ChatGPT comme une sorte de moteur de recherche. De quoi comprendre certains concepts rapidement puisqu’on peut demander à l’IA de nous définir un concept. Cette dernière peut générer une sorte de résumé en quelques paragraphes.

Si c’est trop long, on peut demander au chatbot de régénérer la requête, mais en faisant plus court. Au contraire, on peut lui demander de préciser un point. Il faut cependant faire attention aux faits énoncés : rien ne garantit que les réponses sont factuellement correctes.

Résumer de longs textes

En tant que modèle de langage, GPT-3.5 est également compétent pour manipuler des textes, pour en générer, mais aussi pour en résumer. Vous pouvez demander au chatbot de vous résumer n’importe quel article. Il peut le faire en prose et en plusieurs paragraphes comme c’est le cas par défaut, mais aussi en quelques points clés si vous lui demandez.

Là encore, des extensions de navigateur existent pour faciliter la méthode et résumer un article en un clic. Il y a par ailleurs Bing Chat qui peut le faire, lorsqu’il est utilisé dans le navigateur Edge de Microsoft. Un autre navigateur peut le faire : Opera intègre depuis peu ChatGPT nativement, pour justement résumer du texte.

Peut-on traduire des textes avec ChatGPT ?

En plus des usages cités précédemment, ChatGPT peut servir de traducteur et propose une qualité assez intéressante, qui se hisse au niveau de Google Traduction ou de DeepL. Pour de la traduction d’articles, cela fonctionne presque parfaitement.

En revanche, les fonctionnalités sont bien moins nombreuses : on ne peut pas voir comment un mot a été traduit en passant la souris dessus, qui mettrait en évidence celui utilisé de base, comme c’est le cas sur Google Traduction par exemple.

Comment utiliser ChatGPT pour faire de la programmation informatique ?

L’un des usages les plus plébiscités par ceux qui utilisent le plus ChatGPT, c’est l’aide à la programmation informatique. C’est en partie dû au fait que les développeurs peuvent aussi faire de la veille technologique dans le cadre de leur profession, ce qui en a amené beaucoup à connaître et expérimenter l’outil d’OpenAI, en plus de leur sensibilité aux innovations informatiques.

ChatGPT est aujourd’hui utilisé quotidiennement par certains ingénieurs en informatique. Le chatbot peut aider à la compréhension de code informatique, et par ailleurs pour en relire. Concrètement, on peut même créer entièrement un code informatique dans un langage qu’on ne comprend que très peu. C’est utile notamment sur la syntaxe : la moindre faute de frappe peut complètement faire planter un programme et ChatGPT, parce que c’est une intelligence artificielle, ne fait pas ce type d’erreur.

Améliorer ChatGPT à son échelle

ChatGPT possède un système de signalement des réponses. Pour chacune d’entre elles, deux boutons s’offrent à vous : un pouce vers le haut, l’autre vers le bas. Vous pouvez utiliser le premier pour indiquer que la réponse est bonne, en ajoutant éventuellement, commentaire.

Utilisez le second si la réponse vous semble incorrecte en indiquant si elle est nuisible, fausse ou inutile, en ajoutant pourquoi pas un commentaire.

Partager les réponses du chatbot

ChatGPT propose une option de partage des discussions. Il suffit d’en sélectionner une, de cliquer sur le bouton de partage. Un lien se génère et on a juste à le copier pour le partager ensuite à tout utilisateur. Cela permet de certifier les discussions qu’on a pu avoir avec le chatbot, ce qui évite les manipulations.

Aussi, et c’est très pratique : chaque utilisateur disposant d’un lien peut poursuivre la discussion sur son propre compte. Cela permet de transférer les discussions sans avoir à faire du copier-coller, d’autant plus que pour la même question, ChatGPT ne répond pas exactement de la même manière.

Téléchargez l’application ChatGPT

Nous parlons beaucoup de ChatGPT en tant que site Internet, mais l’outil est aussi disponible sur smartphone, plus précisément sur iPhone. Il existe bel et bien une application officielle sur l’App Store. Elle reprend peu ou prou l’interface utilisateur de la version desktop : interface simple, pas de publicité, etc.

Cerise sur le gâteau : les historiques de conversation sont synchronisés avec votre compte. C’est-à-dire que vous pouvez débuter une conversation sur ordinateur et la poursuivre sur smartphone. Un développeur néerlandais avait même publié une application pour utiliser ChatGPT directement sur une Apple Watch. Les montres connectées sous Wear OS n’ont pas à être jalouses puisqu’elles ont son équivalent : WearGPT (application non-officielle également). Pour le moment, aucune application Android officielle n’existe, mais OpenAI a indiqué que c’était prévu pour une sortie prochaine.

La gestion des données dans ChatGPT

ChatGPT est accessible via Internet et les requêtes sont traitées par les serveurs d’OpenAI. Ce qui veut dire que tout ce qui transite entre vous et le chatbot est géré par l’entreprise. Des options permettent de régir vos données sur le site, les voici.

Empêcher ChatGPT de s’entraîner avec ses discussions

ChatGPT vous permet de bloquer l’utilisation de vos conversations à des fins d’entraînement du chatbot. C’est utile si vous souhaitez éviter de partager des informations sensibles avec OpenAI, bien que, dans tous les cas, elles seront envoyées sur les serveurs de l’entreprise. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres du site après avoir cliqué sur votre icône de profil en bas à gauche de l’écran. Dans la section « Data controls », désactivez le paramètre « Chat History & Training ».

Attention toutefois : désactiver ce paramètre empêchera la conservation des nouvelles conversations dans l’historique situé dans la barre latérale. De plus, OpenAI explique que « pour surveiller les abus, nous conserverons toutes les conversations pendant 30 jours avant de les supprimer définitivement. » Enfin, ce paramètre est à désactiver sur tous vos appareils, puisqu’il n’est pas synchronisé entre eux.

Exporter ses données : ce qu’OpenAI sait de vous

Comme pour tous les services disponibles au sein de l’Union européenne, ChatGPT est dans l’obligation de proposer à tous ses utilisateurs de télécharger une copie des données personnelles qu’il possède. Une contrainte due au RGPD, législation fondamentale pour l’économie numérique au sein de l’Union. Pour ce faire, cela se passe dans les paramètres du site, toujours dans la section « Data controls », puis au paramètre « Export data ». En cliquant sur « Export », vous recevrez un mail contenant un fichier .zip compressé.

En extrayant tous les fichiers contenus, vous aurez votre historique de chat, ainsi que toutes les données enregistrées par OpenAI : vos retours sur les réponses, votre adresse mail ainsi que votre numéro de téléphone.

Faites attention à ce que vous racontez au chatbot

OpenAI l’explique dans sa FAQ : « nous examinons les conversations afin d’améliorer nos systèmes et de nous assurer que le contenu est conforme à nos politiques et à nos exigences en matière de sécurité. » L’entreprise recommande par ailleurs de « ne pas partager d’informations sensibles dans vos conversations. »

Des recommandations qui n’ont par exemple pas été appliquées par des ingénieurs de Samsung. Ils ont dévoilé à ChatGPT des données secrètes, voulant corriger rapidement des erreurs de code.

Pour aller plus loin : l’abonnement ChatGPT Plus

D’autres fonctionnalités peuvent être débloquées avec ChatGPT Plus : il s’agit d’une formule d’abonnement payante vendue par OpenAI à 24 dollars par mois.

Utiliser GPT-4, le meilleur modèle de langage d’OpenAI

Cet abonnement permet entre autres d’utiliser GPT-4, une version supérieure de GPT-3.5 (de la version gratuite). Bien que ce modèle de langage soit un peu plus lent, il est plus performant, notamment pour les tâches plus créatives ou qui demandent un raisonnement plus poussé.

D’ailleurs, cette version permet de décrire des images, parfois avec une extrême précision. Si vous voulez le nec plus ultra de ChatGPT, pensez à regarder du côté de GPT-4.

Les plugins : comment utiliser toute la puissance du chatbot

Le problème avec ChatGPT, c’est que le chatbot est plutôt limité à son seul site ou à sa seule application mobile. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir le connecter à d’autres services. L’IA générative tend à s’intégrer dans nos suites bureautiques : c’est le cas de Microsoft avec son Copilot ou de Google avec ses différents outils pour Workspace.

Heureusement, il existe pour le moment un moyen de connecter ChatGPT avec d’autres outils, via les plugins, disponibles avec ChatGPT Plus uniquement. Une fonctionnalité toujours en bêta qui permet entre autres de connecter l’IA à Internet pour avoir des réponses étudiant des résultats de recherche. D’autres permettent d’interpréter du code informatique ou de planifier ses voyages.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.