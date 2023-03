L’App Store de ChatGPT : un tournant majeur pour les chatbots basés sur l’intelligence artificielle

ChatGPT, le chatbot IA d'OpenAI, bouscule le monde des chatbots en adoptant une approche inspirée de l'App Store, ouvrant un univers de possibilités pour les développeurs et les utilisateurs.

Il ne se passe pas une semaine sans que l’on entende parler des avancées dans le domaine des agents conversationnels et, plus largement, de l’intelligence artificielle. Une semaine après l’arrivée de GPT-4 (dans ChatGPT), OpenAI annonce de nouveaux plugins tiers pour ChatGPT. Ce qui pourrait être considéré comme une simple nouveauté sans importance est en réalité un développement significatif et prometteur dans le domaine.

Ces plugins lui permettent d’accéder à des sources de connaissances, des outils et des bases de données tierces, y compris le Web. Disponible en version alpha pour les utilisateurs et les développeurs inscrits sur la liste d’attente de ChatGPT, OpenAI prévoit de donner la priorité à un petit nombre de développeurs et d’abonnés de ChatGPT Plus avant de déployer un accès à plus grande échelle.

Le plugin le plus intrigant est sans aucun doute le plugin de navigation Web d’OpenAI, qui permet à ChatGPT de puiser des données sur le Web pour répondre aux diverses questions qui lui sont posées.

Une contrainte de ChatGPT surmontée grâce à un plugin

Sans ce plugin, les connaissances de ChatGPT sont limitées aux informations antérieures à septembre 2021 environ. Ce plugin récupère du contenu sur le Web en utilisant l’API de recherche Bing et affiche les sites Web qu’il a consultés pour élaborer une réponse, citant ses sources dans les réponses de ChatGPT. Ce qui est comparable à l’expérience que l’on peut avoir sur Bing de Microsoft (basé sur GPT-4) mais également sur le futur Google Bard.

Un chatbot ayant accès au Web comporte des risques. Cela peut amener le chatbot à utiliser des sources peu fiables. BlenderBot 3.0 de Meta, depuis abandonné, avait également accès au Web et s’est rapidement égaré (il avait critiqué son créateur, Mark Zuckerberg). Entre autres, il utilisait des théories du complot et du contenu offensant.

Cela s’explique par le fait que le Web en direct est moins organisé qu’un ensemble de données statiques et, par conséquent, moins filtré. Les moteurs de recherche tels que Google et Bing utilisent leurs propres mécanismes de sécurité pour réduire la probabilité que du contenu peu fiable apparaisse en tête des résultats, mais ces résultats peuvent être manipulés.

D’un autre côté, cela confère aux moteurs de recherche beaucoup de pouvoirs sur les données qui vont nourrir les modèles de langage connectés au Web. Google a été surpris à privilégier ses propres services dans ses recherches, répondant, par exemple, à une requête sur les voyages avec des données de Google Places plutôt qu’une source externe.

Il est probable qu’un ensemble de règles spécifiques devra être établi pour les développeurs de plugins, leur imposant certaines restrictions et limites afin de garantir la sécurité et la qualité des plugins proposés sur la plateforme de ChatGPT.

Une approche inspirée de l’App Store

OpenAI encourage les développeurs à consulter sa documentation et son API pour concevoir des plugins pour ChatGPT. Plusieurs partenaires tels qu’Expedia, Instacart, Kayak, OpenTable et Zapier ont déjà créé leurs propres plugins.

En utilisant le plugin Expedia, les utilisateurs peuvent concevoir un itinéraire de voyage via une conversation avec ChatGPT, en s’appuyant sur les données de voyage fournies par Expedia. Cela inclut la disponibilité et les tarifs en temps réel des vols, hôtels, locations de vacances, activités et locations de voitures.

With our new AI Plugin, a traveler can start a conversation with #ChatGPT to plan their next trip–complete with access to up-to-date information on the availability & price of flights, hotels, vacation rentals, activities, & car rentals across the world. https://t.co/cVgLL6qln9 pic.twitter.com/YAIaj9zrEd — Expedia Group (@ExpediaGroup) March 23, 2023

Cette démarche rappelle celle de l’App Store d’Apple lors de son introduction sur l’iPhone, car elle a transformé la manière dont les applications étaient développées et distribuées. En permettant aux développeurs tiers de créer et de proposer leurs propres applications sur sa plateforme, Apple a révolutionné l’industrie du mobile en facilitant l’accès à une variété d’applications pour les utilisateurs.

De la même manière, en proposant des plugins pour ChatGPT, OpenAI crée un écosystème où les développeurs peuvent concevoir et partager leurs propres extensions, améliorant ainsi l’expérience des utilisateurs et ouvrant de nouvelles possibilités pour les chatbots basés sur l’intelligence artificielle.

