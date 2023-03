OpenAI annonce GPT-4 : ses nouveautés, ses limites et sa disponibilité dans ChatGPT

C'était très attendu : après avoir captivé le monde entier depuis quatre mois, OpenAI dévoile une nouvelle version de sa technologie. Le nouveau modèle de langage d'intelligence artificielle, GPT-4, est présenté comme un expert dans un large éventail de sujets et peut fournir des conseils précis, ainsi que décrire des images et raconter des blagues presque drôles.

ChatGPT a accumulé plus de 100 millions d’utilisateurs, battant de sept mois le temps que TikTok a mis pour atteindre le même jalon. C’est énorme, cela a pris quatre mois seulement. L’industrie technologique a rapidement réagi, Microsoft aurait investi plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI, pour alimenter son propre chatbot Bing avec GPT. Rappelons que ChatGPT est basé sur GPT-3.5, tandis que Bing utilise un modèle encore plus récent (qui s’avère être GPT-4). Google, de son côté, s’est empressé de rattraper son retard avec plusieurs annonces.

OpenAI, la société créatrice de ChatGPT, suscite une grande curiosité en présentant son nouveau système d’intelligence artificielle, GPT-4. Ce dernier est capable de travailler avec des images et selon l’entreprise américaine, il est « plus créatif et collaboratif que jamais » et peut résoudre des problèmes complexes avec une plus grande précision grâce à ses connaissances plus étendues et ses capacités améliorées en termes de résolution de problèmes.

OpenAI a annoncé qu’il avait déjà établi des partenariats avec plusieurs entreprises, dont Duolingo, Stripe et Khan Academy, pour intégrer GPT-4 dans leurs produits. De plus, le nouveau modèle sera disponible sur ChatGPT Plus et en tant qu’API.

La différence entre GPT-4 et son prédécesseur, bien que notable, n’est pas aussi révolutionnaire qu’attendue

Bien que vous ne puissiez peut-être pas remarquer de différences immédiatement lors de l’utilisation de ChatGPT, selon OpenAI, la différence entre GPT-4 et son prédécesseur GPT-3.5 est « subtile » lors d’une conversation informelle. Toutefois, ces différences deviendraient plus évidentes lors de tâches plus complexes.

Il convient de souligner que certaines rumeurs circulant sur la puissance de GPT-4 et ses capacités ont été démenties par OpenAI. En effet, la société a précisé que de fausses données ont été diffusées et que la différence entre GPT-4 et son prédécesseur, bien que notable, n’est pas aussi révolutionnaire que certaines sources l’ont laissé entendre.

Davantage de précisions, moins d’erreurs

GPT-4 aurait franchi une étape importante en termes de précision de ses réponses, évitant ainsi les erreurs flagrantes et illogiques que l’on peut rencontrer sur ChatGPT actuellement. Il semble donc que le nouveau modèle de Chatbot soit capable de fournir des réponses plus précises et plus fiables que son prédécesseur.

GPT-4 aurait prouvé son excellence sur des examens américains, sauf dans les matières littéraires où ses performances sont plus modestes.

Une capacité multimodal pour travailler avec les images

GPT-4 dispose également d’une nouvelle capacité multimodal, ce qui lui permet de répondre aux images ainsi qu’au texte. Dans son article, OpenAI présente des démonstrations dans lesquelles le système était capable de décrire avec minutie des images en produisant une description détaillée qui peut s’étaler sur plusieurs paragraphes.

OpenAI a annoncé avoir identifié et corrigé plusieurs bugs ainsi que renforcé les bases théoriques de son modèle d’intelligence artificielle pour GPT-4. Toutefois, l’entreprise admet que ce nouveau modèle présente des limites comparables à celles de ses prédécesseurs GPT, en ce sens qu’il n’est pas entièrement fiable et peut commettre des erreurs de raisonnement. Bien que ces erreurs soient réduites, elles existent toujours.

GPT-4 peut également manquer de connaissances sur les événements qui se sont produits après septembre 2021 et ne pas apprendre de son expérience. En outre, il peut parfois faire des erreurs de raisonnement simples qui semblent incompatibles avec sa compétence dans de nombreux domaines, ou être trop crédule en acceptant des déclarations ostensiblement fausses d’un utilisateur. Parfois, il peut par ailleurs échouer sur des problèmes difficiles de la même manière que les humains.

Enfin, GPT-4 est capable de faire preuve d’humour dans ses réponses, ce qui contribuera à rendre les conversations plus agréables et naturelles pour les utilisateurs. Cependant, comme pour tout type d’humour, cela peut parfois être mal interprété ou mal compris par les utilisateurs, et OpenAI recommande donc la prudence dans l’utilisation de ce genre de fonctionnalité.

Une disponibilité au compte-goutte

Une liste d’attente est déjà disponible, à cette adresse, elle va vous permettre d’avoir accès à l’API de GPT-4. Tandis que ChatGPT va être mis à jour avec ce nouveau modèle, c’est confirmé.

Cependant, seuls les utilisateurs de ChatGPT Plus (20 dollars par mois) auront accès à GPT-4 sur chat.openai.com, mais avec une limite d’utilisation. OpenAI ajustera le plafond d’utilisation en fonction de la demande et des performances du système. OpenAI a annoncé qu’en fonction de la demande, un nouveau niveau d’abonnement pourrait être introduit, évidemment plus onéreux. De son côté, Microsoft a confirmé que le nouveau Bing était déjà basé sur GPT-4.

