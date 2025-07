Quelles sont les meilleurs forfaits 5G+ / 5G SA chez Free, Orange et Bouygues Télécom ?

Quelques années après la commercialisation des premiers forfaits 5G, trois des quatre grands opérateurs mobiles ont déployé le standard 5G SA, ou 5G+. Quelles sont les meilleurs forfaits 5G+ / 5G SA disponibles en France ?

Surnommée « vraie 5G », la 5G SA (Standalone), aussi baptisée 5G+, est présentée comme une évolution de la 5G NSA (Non-Standalone) qui est la première norme 5G à avoir été lancée. Il n’est pas rare de trouver des forfaits 5G dans notre comparateur.

Le premier forfait 5G SA grand public nous vient de Free Mobile sorti il n’y a même pas une année, aussi ce nouveau standard n’est pas encore répandu. La 5G SA est la promesse de meilleures performances sur le réseau mobile, d’une meilleure efficacité énergétique et de nouveaux usages comme la VoNR. D’autant plus que ce ne sont pas tous les smartphones qui sont compatibles. Pour s’y retrouver, nous vous présentons dans ce guide les meilleurs forfaits mobiles 5G SA/5G+ à l’heure actuelle.

La 5G SA (ou 5G+), c’est quoi ?

La 5G SA est en quelque sorte l’étape après la 5G NSA qui est en réalité une 5G partielle. Jusqu’à récemment, nous ne bénéficions pas d’une vraie 5G à proprement parler mais d’un mix entre la 4G et la 5G. Ce qui signifie que ce réseau dernière génération s’appuyait en réalité sur une infrastructure 4G LTE déjà existante, notamment au niveau du cœur de réseau. Seules les antennes sont en 5G.

La 5G SA/5G+ (aucune différence entre ces deux appellations) s’appuie quant à elle sur une infrastructure 100 % 5G. Le cœur de réseau est donc lui aussi conçu pour la 5G. Ceci permet d’exploiter tout le potentiel de la 5G et de profiter de meilleurs débits, d’une meilleure efficacité énergétique, d’une sécurité plus forte mais surtout d’une meilleure latence. Encore faut-il avoir un smartphone compatible et se situer dans une zone couverte par la 5G.

Enfin, la 5G SA ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités avancées comme le VoNR (Voice over New Radio) et le network-slicing qui permet de découper son réseau en plusieurs segments et d’assigner à chacun d’eux un usage spécifique.

Quels opérateurs proposent des forfaits 5G + ?

Free Mobile : le premier opérateur mobile 5G SA

Free Mobile a été le premier opérateur mobile à déployer la 5G SA dans une offre grand public. Elle n’apparaît pas dans un forfait mobile dédié mais est intégrée en tant qu’option dans tous les forfaits de l’opérateur compatible avec la 5G.

D’abord dans le Forfait Free 5G à 19,99 euros par mois sans engagement et sans augmentation de prix qui propose :

350 Go en 5G/4G (35 Go en roaming dans +110 destinations)

Appels illimités vers les fixes de +100 destinations

SMS et MMS illimités vers la France et les DOM

12 mois offerts à Chat Pro de Mistral AI (17,99 euros par mois ensuite)

À savoir que ce forfait mobile revient à seulement 9,99 euros par mois pendant un an pour les abonnés Freebox, puis à 15,99 euros par mois. Il n’y également aucune limite sur les données mobiles.

La 5G SA de Free est également disponible dans les séries spéciales de Free Mobile, ce forfait intermédiaire entre le Forfait 2€ et le Forfait Free 5G. Étant donné qu’il s’agit d’une série spéciale, ses avantages changent régulièrement mais voyons tout de même ce qu’il propose à l’heure actuelle :

200 Go en 5G/4G (30 Go en 4G en roaming depuis UE/DOM)

Appels, SMS et MMS illimités vers France et DOM

12 mois offerts à Chat Pro de Mistral AI (17,99 euros par mois ensuite)

8,99 euros par mois pendant un an

Ce forfait mobile a la particularité de ne durer qu’une année, il devient ensuite un Forfait Free 5G dès le 13e mois.

Enfin, comme nous le disions plus haut, ce ne sont pas tous les smartphones qui sont compatibles avec la 5G SA/5G+ mais essentiellement les modèles récents et haut de gamme. Free Mobile a communiqué la liste des smartphones compatibles avec sa 5G SA, à savoir qu’elle ne s’applique pas aux autres opérateurs.

La 5G SA de Free est actuellement la moins chère du marché mais aussi celle compatible avec le plus grand nombre de smartphones.

Orange : la 5G+ avec bande passante dédiée

Un mois après Free, c’est au tour d’Orange de déployer sa 5G SA dans une offre grand public, mais il s’agissait alors seulement d’un forfait box 5G et non d’un forfait mobile. La 5G SA d’Orange était donc réservée à un usage domestique. Il faut attendre mars 2025 pour que la 5G SA, baptisée ici 5G+, soit commercialisée dans un forfait mobile. À l’instar de Free Mobile, la 5G+ d’Orange est une option inclue dans tous les forfaits 5G de l’opérateur (hors Sosh) à activer dans son espace client.

Actuellement, la 5G+ d’Orange est disponible dans ces quatre forfaits mobiles :

Attention ! Selon nos confrères de Numerama, ce ne sont pas tous les abonnés à la 5G d’Orange qui peuvent avoir la 5G+. Notamment les forfaits avec l’option Multi-SIM activée, celle-ci permet d’avoir des cartes SIM ou eSIM supplémentaires pour une tablette tactile ou une montre connectée. Le problème vient d’une contrainte logicielle selon l’opérateur qui assure que le problème sera résolu d’ici l’été.

Pour ce qui est des smartphones compatibles, ils sont ici moins nombreux qu’avec la 5G SA de Free Mobile. Cette liste continue toutefois de grandir avec récemment l’ajout des iPhone d’Apple. On retrouve les Galaxy S et A de Samsung, des Honor haut de gamme ainsi que les derniers modèles de Xiaomi.

Bouygues Télécom : la 5G+ a un coût, et il est élevé

Bouygues Télécom est le dernier opérateur mobile en date à avoir déployé sa 5G SA/5G+ dans ses offres grand public. Ou plutôt, « une » offre grand public en l’occurrence. On peut comprendre que Bouygues n’ait fait aucune annonce sur sa 5G+ puisqu’elle est disponible uniquement dans son forfait mobile le plus cher : un forfait de 300 Go à 59,99 euros par mois (51,99 euros par mois pour les abonnés Bbox).

Si l’accès à la 5G+ de Bouygues est aussi restreinte, peut-être est-ce parce qu’elle est encore en phase d’expérimentation et que l’opérateur souhaite d’abord recueillir les retours de ses abonnés premium sur sa « vraie 5G » avant de la généraliser à ses autres offres. Nous avons pu observer une chose similaire avec sa dernière Bbox, quelques clients avaient eu le privilège de la recevoir plusieurs semaines avant son officialisation.

Les smartphones compatibles sont encore moins nombreux que chez Free Mobile et Orange. La liste est disponible ici, nous avons uniquement les iPhone 15 et 16, deux smartphones Xiaomi et essentiellement des Samsung Galaxy S, A et Z.

SFR : rien pour les particuliers

SFR est pour le moment le seul opérateur à ne pas proposer sa 5G SA/5G+ auprès des particuliers. L’opérateur au carré rouge dispose toutefois de son cœur de réseau 5G, développé par Nokia, et donc de la vraie 5G, mais il la réserve seulement dans des offres professionnelles.

Pour le moment, SFR n’a pas fait savoir s’il compte un jour proposer sa 5G+ auprès du grand public. L’opérateur est celui qui accuse le plus grand retard technologique, il est également le seul à ne pas proposer le Wi-Fi 7 sur ses offres internet, et son avenir est pour le moment en suspens. Les chances de voir SFR déployer la 5G+ pour tous sont minces étant donné le projet de vente de l’opérateur par le groupe Altice.

Est ce qu’il existe des offres 5G SA/5G+ chez les MVNO ?

À l’instar de la 5G NSA à ses débuts, la 5G SA est pour le moment l’apanage des grands opérateurs. Aucun opérateur virtuel (MVNO) ni filiale low-cost telles que Sosh et B&YOU n’ont de forfait 5G SA/5G+ pour l’heure.

Ce verrouillage donne plus de poids aux grands opérateurs sur la qualité de leurs offres, il leur permet aussi d’imposer des prix moins compétitifs. Mais cette situation est temporaire avant que d’autres opérateurs commencent à s’approprier la 5G SA/5G+ des opérateurs traditionnels.

