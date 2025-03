VoNR : définition, avantages, déploiement et enjeux… Tout savoir sur la technologie qui succède à la VoLTE

Cela fait quelques mois que la 5G SA, aka « la vraie 5G », est disponible auprès du grand public. Un réseau qui promet de meilleurs débits, une latence plus réduite et qui débloque une nouvelle technologie : la VoNR. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Comment ça marche ? Quels sont les avantages ? Réponses dans ce dossier.

NRO, MVNO, GSM… Le monde des télécoms recèle d’acronymes barbares de tous caractères et c’en est un nouveau qui fera prochainement parler de lui avec l’évolution de notre réseau 5G : la VoNR (Voice over New Radio), ou Vo5G. Si ce sigle vous dit quelque chose, c’est que vous l’avez peut-être déjà vu quelque part. Peut-être s’affiche-t-il en ce moment même en haut à droite de l’écran de votre smartphone, juste à côté des barres de réseau.

Devant succéder à la VoLTE née avec le réseau 4G, la VoNR est la prochaine technologie de communication vocale qui s’appuie sur le réseau 5G. Mais pas la 5G telle que nous la connaissons en grande partie aujourd’hui. Non, nous parlons ici de la vraie 5G, la 5G Standalone, accessible au grand public depuis quelques mois.

Mais au final, à quoi sert la VoNR ? Quels sont les avantages et, surtout, qu’est-ce que ça apporte de plus que la VoLTE ? Pour quels besoins d’aujourd’hui et de demain la VoNR devient-elle nécessaire ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur la VoNR.

C’est quoi, la VoNR ?

Vulgairement parlant, la VoNR, c’est la 4K des appels téléphoniques. Il s’agit d’une évolution de la norme de télécommunication VoLTE qui s’appuie sur le réseau 5G, et uniquement sur ce réseau afin de passer des appels plus rapides, plus fiables et de meilleure qualité. Mais comme pour la VoLTE lancée il y a une dizaine d’années, il faudra attendre quelques années avant un déploiement à grande échelle.

La VoNR est aujourd’hui accessible au grand public, mais elle n’en est qu’à ses débuts. Elle n’est pas encore disponible chez tous les opérateurs traditionnels, ni partout en France et n’est pas compatible avec n’importe quel modèle de smartphone. La démocratisation de cette norme va devoir encore attendre quelques années.

Quelles différences entre la VoNR et la VoLTE ?

Dans les grandes lignes, la VoNR est une évolution de la VoLTE sur tous ses aspects, ce que nous détaillerons plus bas, et a impérativement besoin de la 5G pour fonctionner. Il n’y a donc pas de rétroactivité avec la 4G.

En plus du codec EVS qui améliore clairement la qualité audio des appels, la VoNR profite d’un découpage en sous-réseaux qui donne la priorité au trafic vocal sur le trafic de data. Mais en dehors de ces menues différences, VoNR et VoLTE sont deux technologies très similaires.

Cela fait déjà plusieurs années que le grand public a accès à la 5G, souvent dans des forfaits mobiles à un prix honteusement bas, alors pourquoi la VoNR fait-elle parler d’elle seulement maintenant ? Surtout, pourquoi n’est-elle pas encore accessible à grande échelle, et ce même dans les zones couvertes à 100 % par la 5G telles que Paris ou d’autres grandes villes ? La réponse tient en partie dans cet autre acronyme : 5G SA.

La 5G SA, la clé de voûte de la VoNR

Du déploiement des premiers sites fin 2020 jusqu’à tout récemment, nous n’utilisions pas de la 5G pure et dure mais un genre d’entre-deux entre la 4G et la 5G : la 5G NSA (Non-StandAlone). Par rapport à la 4G, la 5G NSA délivre plus de débits, de bande passante et est plus fiable. Elle s’appuie toutefois sur les infrastructures déjà existantes du réseau 4G ou LTE, et sur trois bandes de fréquences : 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz.

Or, la VoNR a besoin d’exploiter un réseau 5G SA pour fonctionner. Les infrastructures de la vraie 5G, cœur de réseau compris, sont dédiées de A à Z à cette nouvelle norme afin de nous fournir de meilleurs débits, une latence encore plus faible, une meilleure gestion de la densité et de l’autonomie des appareils et une connectivité plus fiable. La 5G SA est disponible auprès du grand public depuis seulement quelques mois en France avec la VoNR. En revanche, la disponibilité de cette dernière reste assez restreinte.

Si votre forfait mobile et votre smartphone sont tous deux compatibles à la VoNR, il faut activer l’option dans l’espace abonné chez votre opérateur, du moins dans le cas de Free.

Free et Orange, les pionniers de la VoNR

En France, Free est le premier opérateur à proposer sa 5G SA auprès du grand public, et donc sa VoNR. Cette dernière est disponible sur tous les forfaits 5G de l’opérateur, particulièrement son forfait Free 5G de 350 Go à 19,99 euros par mois. L’option 5G SA n’est pas activée par défaut, il faut la lancer à partir de son espace client. Par ailleurs, il s’agit de la seule offre 5G SA accessible pour tous les clients, pour le moment.

Dans la foulée de Free, Orange a aussi lancé sa 5G SA, baptisée ici 5G+, mais avec des conditions d’accès plus restreintes. On peut en profiter uniquement via une box 5G illimitée ainsi qu’un forfait mobile réservé aux professionnels. Un retard qui peu s’expliquer par le manque d’antennes 700 MHz dans le réseau 5G d’Orange comme nous le verrons plus bas.

Du côté de Bouygues Telecom et de SFR, il n’y a toujours pas eu d’annonces sur la 5G SA et la VoNR pour le grand public. Pour l’heure, des tests en conditions réelles sont menées par les deux opérateurs aux alentours de Paris et dans les grandes villes. La 5G SA est présente dans leur catalogue mais uniquement dans des forfaits réservés aux entreprises.

Concernant l’état de déploiement de la 5G SA, on ne saurait dire qui de Free ou d’Orange avait raison, en misant d’abord sur la bande des 700 MHz ou celle des 3,5 GHz. Tout d’abord, contrairement à ce que l’on peut penser, la bande des 3,5 GHz n’est pas un impératif pour avoir de la « vraie 5G », puisque Free a comme projet d’en faire basculer sur la bande des 700 MHz, ou « fréquence en or ».

Cette recherche de la « fréquence en or » s’explique par sa meilleure couverture et pénétration des bâtiments. Quand bien même les débits sont moins élevés que sur la bande des 3,5 Ghz, on parle tout de même d’une portée théorique de 2 km en zone urbaine et de 8 km en zone rurale pour une antenne. En revanche, déployer de la 5G SA dans les 700 MHz se solderait soit sur l’abandon de la 4G sur cette bande de fréquences (les smartphones 4G n’auraient plus de réseau dans les zones couvertes uniquement par la 700 MHz), soit sur un compromis qui affaiblirait la 4G et la 5G sur la bande des 700 Mhz.

Quoiqu’il en soit, passer en appel en VoNR sur la bande des 700 MHz est faisable si l’on en croit ce communiqué du chinois ZTE qui annonce l’avoir démontré avec Qualcomm il y a quelques années. En revanche, rien ne dit que la qualité est à la hauteur d’un appel VoNR sur la bande des 3,5 GHz. On a plus de chances d’avoir une qualité audio inférieure, une latence plus élevée et des problèmes de transition en passant d’une zone couverte par la bande des 3,5 GHz et une autre uniquement en 700 MHz.

Reste que le déploiement de la 5G SA dans la bande des 700 MHz pourrait être un compromis nécessaire, rien que pour combler la portée qui fait défaut à celle des 3,5 GHz.

Quels sont les avantages de la VoNR ?

On compte plusieurs avantages aux appels VoNR par rapport à ce que l’on avait avec la VoLTE :

Une meilleure qualité audio lors des appels via une optimisation de la HD Voice et l’élimination des bruits de fond. Cette dernière rend les voix plus claires et fluides.

Une mise en ligne plus rapide et une réduction de la latence dans les communications en temps réel.

Améliore la navigation sur internet ou tout autre usage requérant beaucoup de débit pendant un appel téléphonique et sans dégrader la qualité de ce dernier.

Une meilleure gestion énergétique de la batterie des smartphones.

Une connexion plus fiable et avec une meilleure couverture, même dans les zones où le signal est faible ou le réseau encombré.

Des avantages qui ouvrent des applications dans d’autres domaines que la téléphonie comme nous le verrons plus bas.

La VoNR compte-t-elle aussi des inconvénients ?

Nous en avons fait allusion de certains de ces inconvénients plus haut, les voici :

Une disponibilité limitée à cause d’une couverture 5G qui ne concerne que 25 % de notre parc à l’heure où sont écrites ces lignes, et surtout de l’absence de rétroactivité avec la 4G et même la 3G et la 2G.

Le nombre d’appareils compatibles est limité, et ces derniers sont en grande majorité des smartphones haut de gamme. D’ailleurs, ce n’est pas parce qu’un smartphone est compatible avec la 5G SA qu’il l’est aussi avec la VoNR si on en croit cette liste de Free Mobile.

La transition entre VoNR et VoLTE lorsque la couverture 5G n’est plus disponible n’est pas garantie d’être fluide.

La VoNR n’en est encore qu’à ses débuts, et ses défauts temporaires. À mesure que la 5G SA et la VoNR seront peu à peu démocratisés, il n’y paraîtront plus.

Quels enjeux et défis pour la VoNR ?

À une époque où les SMS, messages ou vocaux sur WhatsApp, Instagram ou Messenger sont largement privilégiés, on se demande bien à quel moment a-t-on besoin d’une évolution de la technologie d’appel vocal.

À l’heure actuelle, la VoNR ne s’applique que dans le domaine des télécommunications, pour profiter d’appels d’une qualité audio supérieure, rendre plus claires et fluides les téléconférences avec plusieurs interlocuteurs, lorsque ceux-ci sont éparpillés aux quatre coins du globe ou quand le trafic est saturé. Mais à l’avenir, on peut imaginer tout un tas d’utilités à la VoNR, dans l’IoT (Internet des objets), le gaming, la sécurité civile ou la santé avec la téléchirurgie par exemple.

Toujours dans le domaine des appels, on peut imaginer la VoNR optimiser la traduction en temps réel dans les conversations multilingues, lors d’appels téléphoniques oet vidéo. Cette technologie existe déjà, nous l’avons observée l’année dernière avec Galaxy AI, mais la traduction n’est pas vraiment immédiate. Avec la VoNR, on peut s’attendre à ce qu’elle devienne instantanée, même dans des conversations multilingues.

La VoNR sera utile pour la traduction d’appels en temps réel // Source : Frandroid

Réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité mixte devraient également connaître un bond en avant grâce à une intégration de la VoNR. Là encore, grâce à la latence ultra-faible, on pourrait entretenir des échanges fluides avec un interlocuteur, comme s’il se trouvait dans la même pièce, et profiter d’une traduction instantanée lors des échanges. Ces réalités artificielles deviendraient ainsi plus « réelles », dans le sens où elles seraient plus immersives que jamais.

Idem dans le gaming, dans un jeu VR ou non, une communication fluide, claire et sans latence est souvent nécessaire lors de parties multijoueurs, particulièrement lors des compétitions d’e-sport.

Enfin, la VoNR sera particulièrement utile dans le développement des Smart Cities, ces villes hyper-connectées dans lesquelles la gestion des ressources et des infrastructures sont optimisées grâce aux nouvelles technologies. Ici la VoNR, couplée avec l’IoT, pourrait permettre des communications en temps réel de haute qualité et améliorer la coordination entre les différents services d’une ville et un contrôle vocal instantané de différentes infrastructures telles que les feux de circulation, la télésurveillance ou les systèmes d’appel d’urgence intégrés directement dans les véhicules. Un aperçu du futur en somme.

