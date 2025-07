« Une compétitivité à deux vitesses » : les ratés du déploiement de la 5G en Europe mis en lumière dans une nouvelle étude

À mi-chemin du cycle technologique de la 5G, le cabinet Ookla publie un rapport sur le déploiement de la 5G sur le continent européen. Si le Vieux Continent compte de bons élèves, le cabinet alerte surtout sur de nombreuses disparités qui freinent l’expansion de la dernière norme de réseau mobile en Europe.

© Claire Braikeh/Montage pour Numerama

2025, nous sommes à mi-chemin entre le lancement de la 5G et celui de la 6G, et alors que les États-Unis et la Chine ont plusieurs trains d’avance en la matière, l’Europe fait face à une fracture interne sur le déploiement de la 5G selon un récent rapport du cabinet Ookla.

Entre une adoption tardive de la 5G SA (ou 5G+), un déploiement à deux vitesses d’un pays à l’autre et l’absence d’harmonisation dans l’attribution des fréquences, le cabinet Ookla nous livre ses conclusions sur les facteurs déterminants de la réussite, et surtout du retard de l’Europe en matière de 5G.

Un déploiement asymétrique d’un État à l’autre

Ookla (que nous connaissons aussi pour son application Speedtest) parle dans son rapport d’une Europe « à deux vitesses » avec d’un côté les pays du nord et du sud du continent qui sont leaders dans la matière tandis que ceux d’Europe centrale et de l’ouest affichent un retard significatif. Pour se rendre compte de ses disparités, le cabinet nous livre ci-dessous un classement des pays d’Europe sur le déploiement de la 5G.

Le Danemark, la Suisse et la Suède occupent le peloton de tête tandis que la Belgique (également en retard sur la fibre optique), la Hongrie et le Luxembourg clôturent le classement.

© Ookla

Les investissements peuvent expliquer ces disparités, tout comme le manque de volonté politique ou la culture institutionnelle propre à chaque pays. Par exemple, le faible déploiement en Belgique est dû à son système fédéral, les conflits entre Bruxelles et les régions ont notamment retardé les enchères sur les bandes de fréquences. Selon Ookla, le Plat Pays a aujourd’hui une couverture 5G moins importante que certains pays émergents d’Amérique latine et d’Asie du sud-est.

À l’inverse, les pays aux politiques ambitieuses et aux investissements généreux affichent de meilleurs résultats. Les pays scandinaves en sont un excellent exemple, d’autant plus que leur topographie riche en reliefs et leur démographie faible jouent contre eux. Cela démontre que la géographie compte moins que les complexités politiques et réglementaires lorsqu’il s’agit de faire progresser la 5G.

Une fracture numérique intra-européenne

L’exemple des pays nordiques montre que les difficultés géographiques et démographiques peuvent être surmontés, et que le déploiement de la 5G est surtout affaire de volonté politique et non pas de lacune technologique. Chaque pays fait selon ses propre réglementations, dates d’attribution des spectres de fréquences, subventions, obligations en matière de couverture, etc…

Selon Ookla, ces disparités dans le déploiement de la 5G sont dues à l’absence d’une politique européenne sur la 5G imposée aux États membres. L’Union Européenne impose seulement l’usage des bandes dites pionnières de 700 MHz, de 3,5 GHz et de 26 GHz pour assurer une compatibilité technique à travers tout le continent.

© Bouygues Telecom

Le reste, comme les dates d’attribution, n’est que recommandation. Certains États ont pris énormément de retard à mettre en place leurs enchères de positionnement sur les bandes pionnières. Par exemple, la Pologne a attribué cette année seulement les fréquences de la bande 700 MHz, neuf ans après la Finlande.

Au lieu d’un véritable marché unique de la 5G, l’Europe subit une fracture numérique qu’une véritable harmonisation dans les attributions aurait pu combler. Pire encore, ces disparités pourraient s’accentuer au moment du lancement de la 6G. Mais ceci n’est pas une fatalité, l’Union Européenne peut combler ce fossé en imposant une réglementation européenne en la matière.

L’adoption tardive de la 5G SA

Un dernier point sur lequel Ookla attire notre attention concerne la 5G SA (Standalone), surnommée la « vraie 5G ». Au lieu d’une infrastructure partagée entre équipements 4G et 5G, la 5G SA s’appuie sur une infrastructure 100 % 5G, du cœur de réseau aux antennes, et est donc à même d’exploiter tout le potentiel de cette norme réseau.

Toutefois, le cabinet a démontré dans une autre étude que l’Union Européenne a pris beaucoup de retard sur la vraie 5G. En s’appuyant sur un échantillon de speedtests réalisés sur son application, Ookla affirme que la 5G SA y est mesurée dans seulement 1,3 % des cas.

Si l’Espagne (8 %) et l’Autriche (6,3 %) tirent le Vieux Continent vers le haut, là aussi grâce à des politiques publiques volontaristes, ces résultats sont insignifiants par rapport aux États-Unis (23,77 % au dernier trimestre 2024), à l’Inde (51,83 %) et à la Chine (79,97 %). Il y a là aussi un effort à fournir, non pas pour le seul confort des particuliers, mais pour le développement numérique du continent.

© Ookla

La France est quant à elle en-dessous de la moyenne européenne avec seulement 0,8 % des speedtests réalisés sur un réseau 5G SA. La faute à une offre pour le moment trop restreinte et parfois des conditions d’accès contraignantes. Seuls trois opérateurs mobiles proposent aujourd’hui un forfait 5G SA : Free Mobile, Orange et Bouygues Télécom. Ils n’étaient que deux au moment de ces mesures…

Au-delà de la couverture et des équipements compatibles, il y a également la question du prix. La 5G SA est par exemple disponible uniquement dans un forfait à 59,99 euros par mois chez Bouygues Télécom, mais on peut aussi en profiter pour 19,99 euros par mois chez Free Mobile.

