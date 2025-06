Bouygues Télécom lance officiellement sa 5G+, et la facture va être salée !

C’est officiel ! Après Free et Orange, Bouygues Télécom vient de déployer sa 5G Standalone dans ses offres grand public. Ou plutôt, une offre grand public, et ce n’est pas la plus abordable.

La 5G de Bouygues Telecom

Bouygues Télécom vient d’ouvrir son cœur de réseau 5G à ses forfaits mobiles grand public. Désormais, les abonnés concernés profiteront de la meilleure 5G disponible en termes de débits, de latence et de stabilité. Cette nouveauté n’a pas été proprement annoncée officiellement par Bouygues Télécom, mais plutôt communiquée sur une page Assistance de l’opérateur décrivant les conditions pour capter la 5G+ de Bouygues.

60 €/mois la 5G+ de Bouygues Télécom

C’est là où le bât blesse. La 5G+ de Bouygues Télécom est disponible uniquement en option dans le forfait de 300 Go de l’opérateur. À savoir qu’il s’agit d’un des forfaits mobiles les plus onéreux du marché : 59,99 euros par mois (51,99 euros par mois pour les membres du programme B.iG).

À côté, la 5G+ de Free paraît presque donnée puisqu’elle est incluse dans son forfait Free 5G à 19,99 euros par mois. Pareil chez Orange où la 5G+ est disponible en option dans tous ses forfaits 5G (à partir de 22,99 euros par mois). Avec cette option réservée à son forfait ultra-premium, Bouygues n’a pas l’air de viser une large clientèle. Peut-être l’opérateur cherche-t-il à obtenir de premiers retours clients avant de déployer cette option à plus grande échelle ?

Avant de souscrire au nouveau forfait de Bouygues Télécom, il faut s’assurer que son smartphone soit compatible à la 5G+. L’opérateur en a publié la liste ici. Une fois abonné à l’un de ces forfaits, il faut se rendre dans les paramètres de son smartphone, dans « Données cellulaires » ou « Réseaux mobiles », et activer l’option 5G+. On peut ainsi profiter de meilleurs débits et d’une connexion plus stable dans les zones couvertes par la 5G de Bouygues.

