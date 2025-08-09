Cet ultrabook ARM avec son Snapdragon X Elite, 16 Go de RAM, écran tactile de 14″ et SSD de 1 To, perd 500 € de son prix

Les PC ARM arrivent… et cette fois, ils sont prêts 💻

 
HP propose un PC ultraportable, tactile et intelligent sous Snapdragon X Elite et certifié Copilot + avec Windows 11. Et en ce moment, le Omnibook X14 se trouve à 899,99 euros contre 1 403,99 euros sur le site de la Fnac.
Longtemps cantonné aux smartphones et tablettes, l’architecture ARM fait une percée remarquée dans le monde PC. Moins gourmande, plus fluide, mieux optimisée pour l’intelligence artificielle embarquée, elle devient enfin crédible sur ordinateur portable. Avec Windows 11 Copilot+ en embuscade, les puces ARM comme le Snapdragon X Elite prennent tout leur sens. La Fnac sort les gros moyens, une ristourne de plus de 500 euros est active pour ce laptop.

Les atouts du HP Omnibook X14 (fe0001nf)

  • Un SoC Snapdragon X Elite
  • Écran tactile 14 pouces 2.2K, ultra-précis et lumineux
  • Design fin, 1 To de SSD, 16 Go de RAM LPDDR5X

Au lieu de 1 403,99 euros, le HP Omnibook X14 (fe0001nf) est aujourd’hui disponible en promotion à 899,99 euros sur la Fnac.

Le nouveau visage du PC portable sous IA

Avec l’OmniBook X, HP mise sur le futur dès maintenant : processeur Snapdragon X Elite, un NPU intégré pour faire tourner les fonctions IA de Windows 11 Copilot+, et un design léché pour ne pas compromettre la mobilité. Ce PC fait partie des tout premiers modèles certifiés Copilot+ PC, offrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle directement accessibles sans connexion.

Son processeur X Elite X1E-78-100 délivre des performances solides avec une consommation maîtrisée. On sent ici la patte Qualcomm : le PC reste froid, réactif, fluide. Pour la bureautique boostée, la création de contenu et l’assistance intelligente, c’est une base saine et prometteuse.

Le tout est complété par 16 Go de RAM LPDDR5X, et surtout un SSD de 1 To. De quoi stocker sans crainte, tout en gardant une réactivité constante, même sur les gros fichiers ou les applis qui aiment la RAM.

Un écran tactile bien calibré pour l’ultra mobilité

L’OmniBook X embarque un écran 14 pouces IPS avec une définition 2.2K (2240 x 1400). Un format confortable dans un châssis compact, avec une dalle tactile précise et lumineuse. Parfait pour naviguer à la main, dessiner ou signer un document à la volée.

Le format 16:10 permet de travailler plus efficacement, tout en gardant un encombrement réduit. L’écran est protégé contre les reflets et la fatigue oculaire, ce qui le rend agréable même sur de longues sessions.

Côté connectivité, c’est du haut niveau : Wi-Fi 7 avec la puce Fast Connect 7800 de Qualcomm, Bluetooth 5.4, 2 ports USB-C… et une autonomie annoncée au-delà des 18 heures. Bref, il est prêt à bosser sans prise pendant toute la journée.

Afin de comparer le HP Omnibook X14 (fe0001nf) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs ultraportables du moment.

Dayan Briche

