Cet excellent PC portable Lenovo (écran Oled 3K, Ultra 7, 32 Go de RAM et 1 To SSD) perd 450 € à la fin des French Days

Les French Days touchent à leur fin, mais il reste encore de très bons plans à profiter ! Comme ce PC portable Lenovo Yoga Slim 7x. Compact, véloce et bien équipé, il saura se montrer à la hauteur de vos attentes en toutes occasions. Et il devient encore plus intéressant sur la Fnac puisque, au lieu de 1499 euros, il passe à 1049 euros.

Pas toujours facile de s’y retrouver dans la jungle des PC portables tant l’offre est large et variĂ©e. Et pourtant, il existe des modèles sur lesquels vous ne pouvez pas vous tromper. Avec son Snapdragon X Plus, un Ă©cran 3K OLED 90 HZ et 32 Go de RAM, le Lenovo Yoga Slim 7x se positionne dans le haut de classement. Et durant les French Days, son seul dĂ©faut est gommĂ© puisque son prix baisse de 450 euros sur la Fnac.

Les avantages du Lenovo Yoga Slim 7x 14Q8X9

Un sublime Ă©cran OLED de 14,5 pouces 3K

Un puissant processeur Snapdragon X Plus et 32 Go de RAM

Un format compact et léger (1,28 kg)

Au lieu de 1 499 euros, le Lenovo Yoga Slim 7x 14Q8X9 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 049 euros sur la Fnac, durant les French Days.

Design raffiné et performances de pointe

Sans être une révolution, le Lenovo Yoga Slim 7x (14Q8X9) séduit par son design élégant et sa légèreté. Avec un poids de seulement 1,28 kg et une épaisseur de 1,29 cm, il se glisse facilement dans un sac à bandoulière ou à dos. Une pépite pour les professionnels nomades ou les étudiants. De plus, son châssis en aluminium robuste, de résistance militaire, lui confère une durabilité et une fiabilité optimale.

Sous le capot, il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon X Plus couplé à 32 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Cette configuration assure une fluidité remarquable pour le multitâche, la création de contenu et la consommation multimédia.

Écran OLED immersif et fonctionnalités intelligentes

Avec son écran OLED tactile de 14,5 pouces offrant une résolution de 2944 × 1840 pixels, une luminosité de 500 nits et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le Yoga Slim 7x propose une expérience visuelle exceptionnelle. Il couvre 100 % des gammes de couleurs sRGB et P3, garantissant des images vives et précises, idéales pour les créateurs de contenu.

Cerise sur le gâteau, le Lenovo Yoga Slim 7x (14Q8X9) fait partie des PC Copilot+, autrement dit, il est intègre nativement l’assistant intelligent de Microsoft et profite de toute une sĂ©rie d’outils d’intelligence artificielle dĂ©veloppĂ©s par le gĂ©ant amĂ©ricain. De quoi amĂ©liorer la productivitĂ©. Enfin, pour ce qui est de la connectivitĂ©, le PC portable prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3 et intègre trois ports USB-C 4.0, offrant des transferts de donnĂ©es rapides et une compatibilitĂ© Ă©tendue.

Afin de comparer le Lenovo Yoga Slim 7x (14Q8X9) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs ultrabook du moment.

