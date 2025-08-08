Disney+ sacrifie sa rubrique Star en France pour un univers plus prometteur

 
La plateforme de streaming annonce du changement dans son catalogue avec le remplacement de l’univers Star pour une programmation tout aussi mature.

Disney+ s’apprête à dire au revoir à l’onglet Star. Introduit par la plateforme de streaming comme un univers pensé pour les adultes, il reste également celui qui est le moins identifié sur la celle-ci. Une position à laquelle compte remédier Disney, en le remplaçant par Hulu, indique Deadline.

Une marque à faire connaître

Créé en 2007, ce service de streaming très connu et identifié aux États-Unis a commencé à être intégré à Disney+ à compter de 2019. Aujourd’hui totalement intégré après un rachat pour près de 9 milliards de dollars, Disney se dit prêt à en faire une « marque mondiale de divertissement général ».

Si la marque reste à connaître en France, son catalogue lui l’est déjà plus ou moins des spectateurs qui ne verront à priori qu’un changement de marque sur leur interface. En effet, parmi les originaux du catalogue, on peut retrouver Prey, un film évoluant dans l’univers de Predator ou encore la série d’enquêtes Only Murders in The Building, tous deux présents sur la plateforme sous l’onglet Star.

Disponible à l’automne 2025 en France, cette tuile viendra prendre place à côté des univers Pixar, Marvel ou encore National Geographic.

Retrouvez un résumé du meilleur de l’actu tech tous les matins sur WhatsApp, c’est notre nouveau canal de discussion Frandroid que vous pouvez rejoindre dès maintenant !

Disney+

Disney+

Télécharger gratuitement
Signaler une erreur dans le texte
Arthur Rafié

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Disqus.
Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus)

En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires.

Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies.

Gérer mes choix