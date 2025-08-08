La microSD 1 To d’Amazon est la meilleure alliée de votre GoPro ou de votre Nintendo Switch à ce prix

Pour stocker toutes les précieuses données de votre action cam, de votre Nintendo Switch ou encore de votre drone, une bonne carte microSD est indispensable. Le modèle Amazon Basics de 1 To est par exemple un bon choix, et on le trouve à 75,49 euros au lieu de 92,65 euros.

Avis aux amateurs de photos capturées par un smartphone, aux joueurs sur Nintendo Switch ou encore aux vidéastes adeptes des drones : vous avez certainement besoin d’une carte microSD rapide et dotée d’une capacité de stockage considérable. Le catalogue d’Amazon Basics en comporte plusieurs dignes d’intérêt, à l’image du modèle 1 To, qui est actuellement proposé à moins de 80 euros ; un rapport Go-prix excellent, donc.

Les points essentiels de cette microSD Amazon

Jusqu’à 100 Mo/s en lecture séquentielle

Une classification V30 et U3 pour les vidéos en 4K

Une certification A2

Auparavant affichée à 92,65 euros, la carte microSD Amazon Basics de 1 To est aujourd’hui disponible en promotion à 75,49 euros sur Amazon.

Une microSD résistante et performante

La microSD Amazon Basics est un modèle qui devrait d’abord rassurer les baroudeurs. En effet, la marque promet une résistance aux chocs, aux températures extrêmes (de -10° à 80°C), à l’eau (IPX6) et même aux rayons X et aux champs magnétiques. En d’autres termes, vos données devraient être toujours bien protégées. Cette carte est par ailleurs adaptée à tous types d’appareil : drone, caméra d’action, PC portables, smartphones… En revanche, si elle est bien compatible avec la Nintendo Switch, elle ne l’est pas avec la récente Nintendo Switch 2.

Autrement, la carte microSD promet un transfert de fichiers rapide. Ses débits peuvent en effet atteindre 100 Mo/s en lecture, et 80 Mo/s en écriture. Les transferts de documents, fichiers et photos depuis et vers la carte devraient ainsi s’exécuter en un rien de temps. Sa capacité de stockage s’élève en théorie à 1 To, mais dans les faits, comptez plutôt sur une capacité supérieure à 908 Go. C’est déjà largement assez.

Vidéastes et photographes, c’est pour vous

La microSD Amazon Basics possède par ailleurs la certification A2, un vrai gage de qualité, puisqu’elle permet de disposer de débits minimums suffisants de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture. Une configuration qui assure de très bonnes performances lors du lancement d’applications en traitant davantage d’opérations par seconde. Elle fait donc bien mieux que les cartes A1.

Enfin, celles et ceux qui possèdent une GoPro, un drone ou encore un smartphone compatible pourront enregistrer, sur cette carte microSD, des séquences tournées en 4K UHD à 30 fps grâce à la compatibilité avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30. Pour vous donner une petite idée, la classe UHS 1 ne supporte pas aussi bien la 4K, et les microSD de Classe 10 sont uniquement capables de stocker des vidéos tournées en Full HD.

