À peine 30 € pour une microSD SanDisk Ultra de 512 Go, mais elle ne sera pas compatible avec votre future Nintendo Switch 2

Les cartes microSD deviennent de plus en plus abordable, et si vous attendiez une bonne affaire pour vous équiper… La SanDisk Ultra de 512 Go fait un régime sur Amazon pour s’afficher à seulement 31,98 euros.

Si vous êtes du genre à tout héberger vous-même, à multiplier les photos, accumuler les vidéos oubliées et collectionner les applis inutilisées, il est peut-être temps d’opter pour une solution toute simple : une carte microSD. Et pas n’importe laquelle. La SanDisk Ultra 512 Go microSDXC, c’est un vrai petit garde-meuble numérique à glisser dans la poche. Cette puce est encore plus recommandable aujourd’hui avec -30 % sur le tarif habituel.

Qu’y a-t-il dans cette SanDisk Ultra ?

Des vitesses de transfert montant jusqu’à 150 Mo/s

512 Go de stockage

Une certification A1

Au lieu de 45,99 euros sur le site officiel, la microSD SanDisk Ultra 512 Go est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 31,98 euros sur Amazon.

Une capacité XXL dans un format et un prix mini

Avec sa capacité généreuse de 512 Go, la SanDisk Ultra microSDXC représente une véritable bouffée d’oxygène pour les appareils mobiles saturés. Elle permet de stocker jusqu’à 100 000 photos en haute résolution ou plus de 24 heures de vidéos en Full HD, sans compter la possibilité d’embarquer plusieurs saisons de séries, des playlists hors-ligne et des bibliothèques d’apps pour affronter les longs trajets sans connexion.

Cette carte bénéficie de la certification A1 (Application Performance Class 1), ce qui garantit une exécution fluide des applications directement depuis la carte, avec une performance d’au moins 1500 IOPS en lecture et 500 IOPS en écriture. Parfait pour booster la réactivité d’un smartphone ou d’une tablette avec peu de stockage interne.

Côté débits, la SanDisk Ultra atteint des vitesses de lecture allant jusqu’à 150 Mo/s, ce qui permet de transférer rapidement de gros fichiers, comme des séquences vidéo, des sessions photo RAW ou des dossiers complets de documents multimédias. Elle répond également aux exigences UHS-I U1, ce qui la rend idéale pour les enregistrements vidéo en Full HD, tout en assurant une grande fluidité dans les transferts de données au quotidien.

Compatible et musclée

La SanDisk Ultra 512 Go microSDXC s’adapte sans effort à une large gamme d’appareils : smartphones Android, tablettes, caméras de sport, drones, appareils photo, Chromebook ou encore consoles comme la Nintendo Switch (en revanche pour la Steam Deck, nous vous conseillons une Samsung Pro Ultimate). Grâce à son format microSDXC UHS-I, elle garantit une compatibilité optimale avec tous les équipements récents qui prennent en charge ce standard. Cependant, il faut savoir qu’elle ne sera pas compatible avec la Switch 2 puisque Nintendo a informé qu’il faudra impérativement des microSD Express.

Mais cette carte ne se limite pas à sa seule polyvalence. Elle a été conçue pour résister aux conditions d’utilisation les plus rudes. Elle est étanche, résistante aux chocs, aux rayons X et supporte sans broncher des températures extrêmes, allant de -25°C à 85°C. En clair, qu’elle soit emportée en bord de mer, glissée dans une poche lors d’une randonnée alpine ou perdue au fond d’un sac bien tassé, elle continue de faire le job, sans faillir.

Afin de comparer la microSD SanDisk Ultra 512 Go avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures cartes microSD du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.