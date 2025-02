Cette microSD de 512 Go n’a jamais été aussi peu chère sur Amazon

Idéale pour votre Nintendo Switch, votre action cam ou encore votre smartphone Android dont le stockage natif est un peu juste, la carte microSD Emtec de 512 Go est en ce moment assez peu chère sur Amazon. Le site la propose en effet à 42,39 euros au lieu de 54,99 euros.

Les joueurs sur Nintendo Switch, les vidĂ©astes scotchĂ©s Ă leur action cam ou encore les amateurs de photos sur smartphone savent Ă quel point une carte microSD performante et dotĂ©e d’une bonne capacitĂ© de stockage peut ĂŞtre indispensable. Et quand celle-ci est peu onĂ©reuse, c’est l’idĂ©al. C’est justement le cas du modèle Emtec de 512 Go, que l’on trouve affichĂ© Ă moins de 45 euros actuellement.

Les points Ă retenir sur cette microSD Emtec

Jusqu’Ă 100 Mo/s en lecture sĂ©quentielle

Une certification A2

Compatible UHS 3 (U3) et V30 pour les vidéos en 4K

Auparavant affichĂ©e Ă 54,99 euros, la carte microSD Emtec de 512 Go est aujourd’hui disponible en promotion Ă 42,39 euros sur Amazon. Elle n’a encore jamais Ă©tĂ© moins chère sur la plateforme.

De bonnes performances et un stockage généreux

La carte microSD proposĂ©e ici par Emtec est un modèle qui promet un transfert de fichiers rapide. Ses performances le prouvent : ses dĂ©bits peuvent atteindre 100 Mo/s en lecture, et 95 Mo/s en Ă©criture. Autant dire que les dĂ©placements de documents et de photos devrait s’opĂ©rer en quelques secondes. Surtout, avec un espace de 512 Go mis Ă disposition, cette carte microSD peut vous permettre de stocker une grande quantitĂ© de fichiers ou mĂŞme de jeux vidĂ©o, si vous souhaitez l’insĂ©rer dans une Nintendo Switch, par exemple. Le stockage interne natif de cette console portable est, on le sait, peu Ă©tendu.

Cette microSD possède par ailleurs la certification A2, et non la A1. Un vrai gage de qualitĂ©, puisqu’elle permet de disposer de dĂ©bits minimums suffisants de de 10 Ă 30 Mo/s en lecture comme en Ă©criture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture sĂ©quentielle/Ă©criture. Une configuration qui assure de très bonnes performances lors du lancement d’applications en traitant davantage d’opĂ©rations par seconde.

Des images en 4K bien stockées

Celles et ceux qui dĂ©tiennent un drone, une GoPro ou encore un smartphone compatible avec cette dĂ©finition d’image pourront tout Ă fait enregistrer, sur cette carte microSD, des sĂ©quences tournĂ©es en 4K UHD Ă 30 fps. Et ce, grâce Ă la compatibilitĂ© de la carte avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidĂ©o V30. Pour vous donner une petite idĂ©e, la classe UHS 1 ne supporte pas aussi bien la 4K, et les microSD de Classe 10 sont uniquement capables de stocker des vidĂ©os tournĂ©es en Full HD.

