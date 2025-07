L’opérateur Orange touché par une cyberattaque, des services grand public perturbés

L’opérateur Orange vient d’annoncer avoir été victime d’une cyberattaque ce vendredi 25 juillet. Aujourd’hui encore, les services des clients Entreprise et certains services pour les particuliers subissent encore des perturbations.

Aujourd’hui encore, nous avons encore en tête le piratage de Free d’il y a plusieurs mois qui a entraîné la divulgation de dizaines de milliers d’IBAN sur le darknet. Aussi il y a toujours une crainte que des données personnelles se retrouvent dans la nature lorsque l’un des quatre grands opérateurs subit un piratage. Cette fois, il s’agit d’Orange qui est victime d’une attaque sur un de ses systèmes d’information le vendredi 25 juillet.

Un streaming fluide où que vous soyez, une navigation ultra-rapide, un chiffrement avancé et un bloqueur de publicités et de logiciels malveillants. Le tout sur 10 appareils en même temps.

À lire aussi :

Piratage de Free : voici comment vérifier si vos données ont fuité

Dans un communiqué de presse, Orange explique qu’une atteinte sur un de ces système d’information a entraîné une riposte de sa filiale Cyberdefense. Toutefois, c’est cette riposte qui entraîne des perturbations de ses services auprès de certains clients.

Immédiatement alertées, avec le support d’Orange Cyberdefense, les équipes se sont pleinement mobilisées pour isoler les services potentiellement concernés et limiter les impacts. Cependant, ces opérations d’isolement ont eu pour conséquence de perturber certains services et plateformes de gestion pour une partie de nos clients Entreprises et pour quelques services Grand Public principalement en France.

Orange