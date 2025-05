Fibre optique : pourquoi Orange se fait taper sur les doigts par l’Arcep

Orange est dans le viseur du régulateur des télécoms pour ses manquements dans le déploiement de la fibre optique dans les villes moyennes. Un retard qui pourrait lui coûter cher.

Le temps presse pour Orange. Il y a un an, l’opérateur s’est engagé auprès de l’État à raccorder à la fibre optique, les habitants des villes moyennes et situées en périphéries des grandes agglomérations dont il a la responsabilité. Cependant, selon de récentes informations fournies par Le Monde, le FAI n’aurait pas honoré ses engagements et pourrait se confronter à une sanction de l’Arcep.

Le « droit au raccordement »

C’était une promesse forte de la part d’Orange. Permettre à tout Français en faisant la demande d’être raccordé à la fibre dans un délai maximal de six mois. Un « droit au raccordement » qui laisse sur le carreau « quelques dizaines de milliers de demandes ».

Une situation qui pousse l’Arcep à mettre Orange en demeure pour le forcer à tenir ses engagements avant de passer par une sanction financière. L’horloge tourne pour Orange alors que la fermeture du réseau de cuivre est prévue pour la fin 2030.

Une situation qui n’est pas sans rappeler un événement survenu en 2023 où Orange avait été condamné par l’Arcep à une amende de 26 millions d’euros pour… ses manquements en matière de déploiement de fibre optique. Cette fois-ci, le régulateur et le gouvernement ont les yeux braqués sur l’opérateur pour que ce dernier tienne ses promesses, d’ici à la fin de l’année, précise Le Monde.

