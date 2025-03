Alors que l’animateur star de feu C8 a promis que la diffusion de TPMP sur le web lui permettrait une plus grande liberté, il s’est fait rattraper par les règles d’utilisation de YouTube.

Inutile de chercher le TPMP du 3 mars sur YouTube, vous ne le trouverez pas. Cyril Hanouna, qui a fait grand bruit de son arrivée sur YouTube, s’est heurté aux législations et autres normes d’utilisation en vigueur le web. Résultat, la rediffusion de sa toute première émission n’est plus disponible sur la plateforme de streaming de Google.

Les débuts de la « nouvelle » formule de TPMP, diffusée à la fois sur les box et sur les plateformes de streaming, ont donc été mouvementés comme le raconte l’Informé.

Des problèmes sur la forme et le fond

La première chose reprochée au programme est d’ordre technique. En diffusant les mêmes publicités sur les box Internet et sur le flux YouTube, TPMP s’est mis en porte-à-faux par rapport aux conditions générales d’utilisations de la plateforme américaine. Un oubli dû « au lancement rapide de l’émission », ont précisé les équipes de Cyril Hanouna.

Sur le fond, l’émission du 3 mars n’est pas exempte de reproche non plus. Trop heureux de s’être émancipé des règles de l’Arcom sur le sujet des marques présentes à l’écran, Cyril Hanouna a promis à son public que désormais « on peut mettre toutes les marques ». S’en est suivi un inventaire à la Prévert de tout un tas de noms d’entreprises, dont certaines lui appartenant plus ou moins directement.

Si les règles de YouTube sont plus laxistes que celle de l’Arcom sur ce sujet, l’entreprise a tout de même rappelé que « lorsqu’un partenariat existe entre une marque et un Youtubeur, cela doit être mentionné aux internautes ». Ici, impossible de savoir si l’animateur a bel et bien été payé pour mentionner certaines marques (mention spéciale au dictionnaire Larousse édité par Hachette, propriété de Vincent Bolloré, son ex-patron), mais YouTube promet de rester attentif sur le sujet.

La DGCCRF prend le relai de l’Arcom

Il faut dire que, depuis la loi 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, le placement de produit sur Internet est strictement encadré. La loi précise en effet que « La promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque […] doit être explicitement indiquée par la mention “Publicité” ou la mention “Collaboration commerciale” »

En plus de YouTube, la DGCCRF, dont les pouvoirs ont été renforcés à cette occasion, pourrait se mêler des affaires de Cyril Hanouna si elle estime que les placements de produits et autres mentions de marques deviennent louches. Malgré la promesse que l’émission sera « encore plus libre qu’avant », elle ne sera malgré tout pas débarrassée de tout garde-fou.