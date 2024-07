La télévision par TNT va changer : C8 et NRJ12 perdent leurs fréquences mais vous pourrez encore regarder ces chaines

L'Arcom a publié ses annonces concernant l'attribution des fréquences de la TNT, la télévision numérique terrestre. Ouest-France TV passe les sélections, mais C8 et NRJ12 sont recalés.

Après plusieurs semaines d’enquêtes et d’auditions, l’Arcom a rendu une première décision concernant la nouvelle attribution des fréquences de la TNT, la télévision numérique terrestre. Comme le rappelle l’Arcom, il s’agit du mode de réception exclusif de près de 20 % des foyers en France. Elles représentent aussi plus de 90 % de l’audience totale de la télévision. C’est donc un enjeu considérable pour les médias et leurs présences sur nos téléviseurs.

C8 et NRJ 12 perdent leurs fréquences

Réexpliquons le contexte : l’Arcom est le gendarme de la télévision et de la radio. En 2025, l’autorité doit réattribuer les fréquences de la TNT, un bien public, à une sélection de candidats. Il s’agit d’une autorisation d’une durée maximale de 10 ans, ce qui va donc redistribuer les cartes des premières chaînes de France. L’un des grands enjeux de ces auditions était le sort réservé aux chaînes du groupe Bolloré, avec C8 et Cnews en tête, en raison de leur grand nombre de rappels à l’ordre au cours des dernières années.

Le communiqué de presse de l’Arcom tranche officiellement cette question : C8 et NRJ12 vont perdre l’accès à leur fréquence TNT. De son côté, CNews va la conserver.

Voici la liste des projets retenus à ce stade pour cette nouvelle attribution :

BFM TV (société BFM TV) ;

CANAL+ (Société d’édition de CANAL PLUS) ;

CANAL+ CINEMA(S) (Société d’édition de CANAL PLUS) ;

CANAL+ SPORT (Société d’édition de CANAL PLUS) ;

CNEWS (Société d’exploitation d’un service d’information) ;

CSTAR (société CSTAR) ;

GULLI (société JEUNESSE TV) ;

LCI (société LA CHAÎNE INFO) ;

OF TV (société OUEST-FRANCE TV) ;

PARIS PREMIERE (société PARIS PREMIERE) ;

PLANETE+ (société Canal+ Thématiques) ;

RÉELSTV (société CMI France) ;

TFX (société TFX) ;

TMC (société TELE MONTE CARLO) ;

W9 (société EDI-TV).

Comme vous pouvez le voir, le projet porté par « Le Média » n’a pas non plus été retenu. En revanche, Ouest France semble bien parti pour obtenir une fréquence de diffusion sur la TNT.

C8 et NRJ 12 ne disparaissent pas

Attention, on parle ici des attributions de fréquence de la TNT. C8 et NRJ 12 peuvent continuer d’être diffusés en France. Tout comme les quelques autres centaines de chaînes disponibles dans le pays, elles devront trouver des accords avec des opérateurs pour une diffusion sur les box Internet ou par câble ou satellite.

Il s’agit tout de même d’un coup très dur pour les deux chaines qui devraient voir leur audience baisser drastiquement en étant reléguée à des canaux plus loin dans la mosaïque des opérateurs.