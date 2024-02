Une application gratuite avec les chaînes de la TNT pour sauver la télévision française ?

Pour l'Arcom, il est de plus en plus difficile d'accéder aux chaînes de la TNT, notamment à cause des téléviseurs connectés. C'est pourquoi l'autorité veut une application commune et gratuite pour rendre les chaînes plus visibles auprès des téléspectateurs en France.

Et s’il fallait sauver la TNT ? L’Arcom veut prendre des mesures pour leur donner une « visibilité appropriée » dans le cadre de la mise en œuvre du « régime des services d’intérêt général » (SIG). La principale : une application gratuite pour accéder aux chaînes de la TNT sur les téléviseurs.

L’Arcom veut une application gratuite sur les téléviseurs avec les chaînes de la TNT

Ce 8 février, l’Autorité publique (fusion du CSA et de Hadopi) a publié ses recommandations pour redonner de la visibilité aux chaînes de la TNT. L’Arcom recommande donc aux éditeurs des chaînes de la TNT de concevoir une application commune qui permettra aux utilisateurs d’accéder à leurs contenus en quelques clics. Elle souhaite s’inspirer de Freely, l’équivalent qui sera prochainement mis en place en Grande-Bretagne, comme l’a déclaré Juliette Théry, membre du collège de l’Arcom au micro de François Sorel sur Tech & Co. Aucun calendrier n’a été donné, mais la responsable a parlé d’au moins un an avant la mise en place de l’application.

L’application disposera d’un accès à toutes les chaînes de la TNT en direct, mais également à des raccourcis vers les applications des différents groupes : France.tv, TF1+, bientôt M6+, la plateforme lancée sous peu par M6, etc.

Ces recommandations sont divisées en deux projets. Ils sont nés d’un constat que fait l’Arcom : pas les fournisseurs d’accès à Internet (via leurs box), par les fabricants de téléviseurs connectés et les magasins d’applications, les téléspectateurs rencontrent « une difficulté croissante à accéder de façon simple et rapide aux services et aux programmes audiovisuels qui leur sont familiers. » Pour répondre à cela, l’Arcom invoque une directive européenne sur les services de médias audiovisuels ainsi que la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

L’autorité rappelle que ces deux textes législatifs prévoient que les groupes audiovisuels publics ainsi que les chaînes privées gratuites autorisées sur la TNT nationales, ainsi que les services de SVoD associés sont considérés comme des « services d’intérêt général ». Cela permet à l’Arcom de prendre des mesures pour leur procurer une « visibilité appropriée » que devront respecter les opérateurs d’interfaces. On ne connaît pas les sanctions qui seront prévues en cas de non-respect des futures règles.

Ces deux projets seront soumis à la Commission européenne, qui disposera alors de trois mois pour les examiner. S’ils sont acceptés, les mesures entreront en vigueur par la suite. Ces mesures ne comprennent pas les chaînes locales, qui seront gérées ultérieurement, comme le précise Le Figaro.

Rendre visibles les chaînes de la TNT sur nos téléviseurs

Selon l’Arcom, 88% des téléviseurs dans les foyers équipés sont des téléviseurs connectés, des smart TV. Certains utilisateurs ne disposent pas de connexion à la TNT ni de boîtier TV avec leur abonnement à Internet. Ce qui fait qu’ils ne regardent pas nécessairement les chaînes de la TNT, sauf via les applications des différents groupes ou via des applications dédiées, comme Molotov. Pour l’Arcom, cela représente un problème de visibilité. C’est pourquoi le projet prévoit que l’application en question soit préinstallée sur les téléviseurs vendus et box prêtées en France et devra apparaître sur la page d’accueil. Dans l’idéal, l’autorité souhaiterait que ce soit aussi le cas sur le parc déjà en place, via une mise à jour.

L’Arcom pourrait même aller plus loin. En plus d’une mise en avant sur les écrans d’accueil, on peut penser que l’autorité souhaiterait voir cette future application commune apparaître sur les télécommandes des téléviseurs, comme c’est le cas pour les plateformes de streaming aujourd’hui. Par ailleurs, Juliette Théry a confirmé que ce n’était pas exclu.

Sauver les chaînes historiques face aux applications de streaming ?

Ce que veut surtout l’Arcom, c’est une exposition équitable aux yeux des utilisateurs par rapport à YouTube ainsi qu’aux applications de SVoD. Aujourd’hui, ces dernières sont, selon l’organisme, mises en avant sur les pages d’accueil des interfaces des téléviseurs et des boîtiers d’opérateurs. L’enjeu pour l’Arcom se situe au niveau du pluralisme des médias et de diversité culturelle, mais également à celui des groupes audiovisuels. Selon elle, ils « doivent avoir la possibilité de toucher directement leur public pour financer leurs investissements dans les contenus. »

Cette proposition de l’Arcom a été félicitée par Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Elle qualifie cette décision d’« historique et aussi fondatrice que la numérotation logique des chaînes sur la TNT en son temps. » Cette forme de mise en valeur des chaînes de télévision et « vitale et existentielle » pour la responsable de France 2, France 3 et autres. Nicolas de Tavernost s’en est également félicité dans une publication sur X : selon lui, c’est « un enjeu essentiel de pérennité de notre modèle économique et de notre souveraineté culturelle. »

Et si l’Arcom mettait des bâtons dans les roues… des chaînes de la TNT ?

Le problème avec ces nouvelles règles voulues par l’Arcom, c’est qu’elles pourraient déranger les grands acteurs de la TNT, TF1 et M6 en tête de liste. Dans la définition des services d’intérêt général dans la loi, les services non linéaires mis gratuitement à disposition des utilisateurs sont compris. Ainsi, la mise en place de l’application gratuite de TNT pourrait comprendre le replay, là où les groupes audiovisuels pourraient préférer proposer leurs programmes en replay sur leurs propres plateformes.

Par ailleurs, le projet indique que les opérations pour accéder à un tel service « ne peuvent être plus nombreuses ni de nature plus contraignante que celles nécessaires à l’accès à tout autre service de communication audiovisuelle accessible depuis l’interface. » L’Arcom semble avoir quelque peu anticipé la priorisation de son application à celle des éditeurs : dans le cadre d’une recherche d’un programme de TF1 par exemple, l’application TF1+ devra être avantagée par rapport à celle de la TNT.

Néanmoins, l’autre souci qui se pose, c’est sur la qualité vidéo du flux. À l’heure actuelle, les offres gratuites de TF1+ et de 6play proposent une qualité limitée, moins bonne que la TNT classique. La HD est réservée aux abonnés. Si l’application de l’Arcom demande un flux HD, cela enlèverait un avantage de ces abonnements. Ce alors même que l’objectif de l’Arcom est d’avantager ces acteurs. Par ailleurs, TF1 et M6 gagnent de l’argent via Molotov, une application permettant de regarder la télévision sur un téléviseur connecté : les chaînes des groupes nécessitent l’abonnement Molotov Extra.