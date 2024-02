M6+ : comme TF1, M6 veut lancer une nouvelle plateforme de streaming

Le dirigeant historique du groupe M6 Nicolas de Tavernost passe le relai. Mais avant de partir, il a annoncé l'arrivée prochaine d'un nouvel abonnement : M6+, l'équivalent de TF1+.

Ça se bouscule chez les grands groupes de tĂ©lĂ©vision français : TF1 a lancĂ© en dĂ©but d’annĂ©e TF1+, une nouvelle plateforme de streaming avec une offre payante. M6 va faire de mĂŞme avec M6+, comme l’a annoncĂ© le dirigeant du groupe Nicolas de Tavernost.

La stratĂ©gie streaming de M6 est prĂŞte, Nicolas de Tavernost peut partir l’esprit tranquille

C’est dans une interview accordĂ©e au Figaro que l’on en apprend davantage sur le dĂ©part de Nicolas Tavernost, prĂ©sident du groupe M6 depuis 37 ans. Il aurait dĂ» terminer son mandat plus tĂ´t, mais le projet de fusion avec TF1 a demandĂ© plus de temps que prĂ©vu (en plus d’Ă©chouer). Et « après avoir clarifiĂ© notre stratĂ©gie sur le streaming, j’ai estimĂ© que les conditions actuelles permettaient […] de passer Ă l’Ă©tape de la succession », a dĂ©clarĂ© Nicolas de Tavernost.

Pour l’instant sur le streaming, 6play est utilisĂ© par plus d’un million de personnes par jour : le groupe constate « une augmentation de plus d’un tiers des vidĂ©os vues et d’heures consommĂ©es depuis le dĂ©but de l’annĂ©e. »

Fini 6play : bienvenue Ă M6+

Le 6 mars prochain, le grand groupe audiovisuel dĂ©voilera sa nouvelle plateforme de streaming, nommĂ©e M6+, comme TF1+. Elle remplacera 6play, la plateforme existante, comme TF1 a remplacĂ© MyTF1 par TF1+. Nicolas de Tavernost a Ă©tĂ© avare de dĂ©tails, indiquant seulement qu’il y aura « des nouveautĂ©s technologiques ». Les objectifs sont clairs : « doubler Ă minima la consommation sur la plateforme avec 1 milliard d’heures consommĂ©es et tripler les revenus streaming pour atteindre 200 millions d’euros Ă horizon 2028. » Des programmes exclusifs sont prĂ©vus pour attirer les utilisateurs. Pour l’instant, on ne sait pas si la plateforme sera payante, mais en toute logique, le modèle devrait s’inspirer de TF1+, avec une offre gratuite et une offre payante. Par ailleurs, M6 propose dĂ©jĂ une formule payante sur sa plateforme : 6play max, Ă 4,99 euros par mois. Elle dĂ©sactive la publicitĂ© sur le service, permet de visionner des programmes en avant-première, d’en tĂ©lĂ©charger et de les regarder en HD. Un abonnement très similaire Ă TF1+ Premium (qui est Ă 5,99 euros par mois).

Ce renouveau semble une nĂ©cessitĂ© pour M6 : le groupe souhaite renforcer « la proposition du Groupe pour les annonceurs », peut-on lire dans un communiquĂ© de presse. On y apprend que jusqu’Ă 100 millions d’euros vont ĂŞtre investis dans cette plateforme. Si les chiffres financiers du groupe sont plutĂ´t bons (avec un rĂ©sultat net de 234 millions d’euros en 2023), son chiffre d’affaires publicitaire est en baisse de 1,5% en 2023 par rapport Ă 2022.

La concurrence de la publicité de plus en plus forte

Difficile de certifier le lien de causalitĂ© des baisses de la publicitĂ© avec l’arrivĂ©e des publicitĂ©s sur les grandes plateformes de streaming qui en proposent, mais il sĂ»r qu’elles reprĂ©sentent une menace pour M6. Il y a TF1+ Ă©videmment, mais aussi France.tv (33 millions d’utilisateurs en janvier selon la prĂ©sidente de France TĂ©lĂ©visisons Delphine Ernotte). CĂ´tĂ© streaming pur, Netflix a lancĂ© son offre avec publicitĂ© qui semble fonctionner, Disney+ l’a fait il y a quelques mois, et Prime Video pourrait s’y mettre en France prochainement.

Des acteurs sur le marchĂ© de la publicitĂ© audiovisuelle de plus en plus nombreux sur le streaming : il semble plus que jamais temps pour M6 de passer Ă la vitesse supĂ©rieure. Ne reste plus qu’Ă voir quelles seront ses armes pour arriver Ă diffĂ©rencier 6play de M6+ : des programmes exclusifs, des fonctionnalitĂ©s supplĂ©mentaires, etc.

Votre café et votre dose de tech vous attendent sur WhatsApp chaque matin avec Frandroid.