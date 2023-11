Disney+ se la joue Netflix et lance son abonnement avec publicité

Avec le lancement de ses nouvelles formules d'abonnement en France, Disney Plus met aussi en place une nouvelle offre moins chère comprenant de la publicité. Une manière de se rapprocher un peu plus d'un modèle économique à la Netflix.

La tendance initiée par Netflix il y a un an a fait des émules du côté de services de SVoD puisque Disney Plus vient de lancer sa nouvelle formule d’abonnement comprenant de la publicité, une manière de faire passer la pilule de la hausse des prix des abonnements, notamment avec l’introduction de l’abonnement « Premium », facturée aujourd’hui à 11,99 euros par mois au lieu dès 8,99 euros mensuels demandés précédemment pour les mêmes prestations. On a donc aujourd’hui le droit à trois formules d’abonnement.

Type d'Abonnement Prix Définition Lectures simultanées Téléchargements hors ligne Qualité sonore Publicité Abonnement Premium 11,99 €/mois

119,90 €/an Jusqu'à 4K Ultra HD et HDR 4 Jusqu'à 10 appareils Son Dolby Atmos (contenus compatibles) Sans publicité Abonnement Standard 8,99 €/mois

89,90 €/an Jusqu'à 1080p Full HD 2 Jusqu'à 10 appareils Son surround 5.1 (contenus compatibles) Sans publicité Abonnement Standard avec pub 5,99 €/mois Jusqu'à 1080p Full HD 2 Non disponible Son surround 5.1 (contenus compatibles) Avec publicité

Un abonnement qui fait des concessions techniques

Cette nouvelle formule d’abonnement avec publicité (déjà mise en place aux États-Unis depuis l’année dernière) est uniquement disponible de façon mensuelle contrairement aux nouveaux abonnements Standard et Premium qui ont une déclinaison annuelle. Une manière sans doute pour Disney d’inscrire cette formule comme une offre « de passage » pour visionner du contenu de manière ponctuelle. Comparativement à l’offre avec publicité de chez Netflix, Disney Plus a fait le choix de ne pas donner la possibilité de télécharger du contenu sur ses appareils afin de les regarder hors connexion.

Aucune coupe de catalogue n’est à l’ordre du jour, les abonnées de l’offre avec pub profitent de l’ensemble des contenus disponibles sur la plateforme dans la même qualité que l’offre Standard : 1080p avec son stéréo 5.1 et sur 2 écrans au maximum en simultanée. Seul le nouvel abonnement « Premium » conserve l’affichage en 4K HDR/Dolby Vision, le son Dolby Atmos ainsi que la possibilité de regarder les contenus sur quatre appareils en simultané.

Concernant les publicités en elles-mêmes, Disney Plus indique une diffusion de quatre minutes par heure en moyennes, soit la même chose que du côté de Netflix. Les spots diffusés varient d’ailleurs en fonction des contenus visionnés. En revanche, en ce qui concerne le partage de comptes, Disney va également changer sa façon de faire.

Dans tous les cas, il y a déjà plus d’un an, vous étiez une grande majorité à rejeter la potentielle arrivée de cette nouvelle formule ne France.