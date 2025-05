Un nouveau champion du streaming s’apprête à ravir la place de leader du marché à Netflix, et il est très probable que vous n’en ayez jamais entendu parler. En trois mois, la plateforme JioHotstar a enregistré un nombre record de nouveaux abonnés et approche de la barre des 300 millions de clients.

230 millions en 3 mois, n’importe quelle plateforme de streaming, y compris Netflix, rêverait atteindre de tels résultats. Cette performance record est signée JioHotstar rapporte le Financial Times, une plateforme de streaming indienne issue de la fusion entre la version indienne de Disney+ et JioCinema, une autre plateforme de SVoD locale, en février 2025.

Une hausse de 230 millions d’abonnés en 3 mois

Une croissance fulgurante, stratosphérique même, que JioHotstar doit à sa décision d’acquérir les droits TV du championnat de sport le plus en vu du Sous-Continent, et nous ne parlons pas de la Ligue 1. Il s’agit de l’IPL (Indian Premier League), le championnat national de cricket qui est à l’Inde ce qu’est le football à la France, à savoir le sport le plus populaire.

D’après Sanjog Gupta, CEO de la branche sport chez JioStar (le conglomérat propriétaire de JioHotstar), environ 450 millions de personnes ont regardé les matchs de l’IPL depuis le début de la saison en mars. Une cible potentielle énorme pour JioHotstar qui propose plusieurs formules à partir de 149 roupies indiennes pour l’abonnement de 3 mois avec pubs. Cela équivaut à 1,54 euros, donc à un peu plus de 50 centimes par mois.

© JioHotstar

Reste à savoir si JioHotstar saura conserver ces 230 millions d’abonnés après la fin du championnat de cricket début juin. Quoiqu’il en soit, cette plateforme de SVoD a le potentiel pour rivaliser avec Netflix, d’autant plus qu’elle est déjà présente sur d’autres marchés comme aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et dans d’autres pays d’Asie.

