« Coming Soon » : La plateforme Max (ex-HBO Max) change de nom et devient… HBO Max !

On pourrait penser à une blague, mais non… Après avoir tenté pendant des mois de s’émanciper du sigle HBO, la quatrième plateforme de streaming du marché fait machine arrière et reprend son ancien nom.

C’est lors de l’événement Upfront de la Warner Bros. Discovery ce 14 mai que l’annonce a été faite. La plateforme de streaming Max changera officiellement de nom cet été pour devenir, ou plutôt redevenir HBO Max, ont annoncé les organisateurs en préambule de la conférence. Dans les esprits, Max ne pouvait rivaliser avec HBO, véritable poids lourd dans le monde des séries.

Après avoir changé de logo, Max changera donc complètement de nom… et re-changera donc de logo par la même occasion. Sur la scène de l’Upfront, David Zaslav, président de la Warner Bros. Discovery, a justifié cette décision devant « accélérer la croissance dans les années à venir« .

Alors que d’autres services comblent les besoins les plus basiques avec du volume, Warner Bros. Discovery s’est clairement distinguée par sa qualité et ses contenus distincts, et aucune marque ne l’a mieux fait ni de manière plus cohérente depuis plus de 50 ans que HBO

Communiqué de presse de Warner Bros. Discovery