YouTube écrase Spotify et devient la plateforme n°1 des podcasts

YouTube, plateforme de Google, consacrée à la vidéo, s’impose de plus en plus dans un domaine contre-intuitif : celui des podcasts.

Lorsque l’on parle podcasts, on peut naturellement penser aux applications dédiées comme Spotify, Deezer, Apple ou encore l’indétrônable flux RSS, mais peu auraient YouTube en tête et à juste titre. Initialement pensé comme un espace centré sur la vidéo, la plateforme de Google s’est mise à la page et compte, selon ses chiffres, un milliard d’auditeurs mensuels de podcasts sur sa plateforme.

Une sacrée longueur d’avance

A titre de comparaison, Spotify, numéro un du streaming musical, indiquait dans de précédents bilans que depuis 2019, année où elle a lancé ce type de programme sur sa plateforme, elle ne comptabilisait qu’un demi-milliard de personnes ayant écouté un podcast.

En 2023, la plateforme annonce 100 millions d’auditeurs réguliers, précise The Verge. Des chiffres impressionnants mais qui tiennent difficilement la comparaison avec ceux avancés par YouTube.

Un espace incontournable

Pour accéder à ce vivier d’utilisateurs, les podcasteurs doivent toutefois retravailler leurs contenus. Certaines fonctionnalités comme l’écoute d’un programme écran éteint n’étant aujourd’hui accessibles qu’à travers YouTube Premium, les créateurs doivent créer ce qu’on appelle une vidéo « native » pour YouTube à savoir un programme conçu pour la plateforme avec ses règles publicitaires et ses contraintes.

Si de nombreux créateurs choisissent de basculer vers un format vidéo / audio pour leurs programmes, alors l’équilibre des forces pourra être remis en question.

En attendant et malgré les chiffres avancés par YouTube, la création de podcasts en vidéo représente un coût que tous ne peuvent pas se permettre et les applications audio natives peuvent, elles, compter sur des améliorations sonores, plus proches des habitudes de consommation de ces publics.

